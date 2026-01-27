Mega Deal: Κινέζικος κολοσσός γίνεται ο βασικός μέτοχος της Puma – Deal 1,5 δισ. ευρώ

  • Ο κινεζικός όμιλος Anta Sports γίνεται ο κύριος μέτοχος της Puma, δίνοντας το ποσό του 1,51 δισ. ευρώ για τις μετοχές της οικογένειας Πινό.
  • Η Anta Sports, με στόχο να επεκτείνει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, θα αποκτήσει το σχεδόν 29% των μετοχών της Puma.
  • Η Anta θα αγοράσει λίγο περισσότερες από 43 εκατομμύρια μετοχές της Puma, ενώ ο κινεζικός όμιλος δήλωσε ότι «δεν έχει επί του παρόντος σχέδια» για την υποβολή προσφοράς πλήρους εξαγοράς.
Ο κινεζικός όμιλος Anta Sports γίνεται ο κύριος μέτοχος της γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδών Puma, καθώς άνοιξε το χρηματοκιβώτιό του και δίνει το ποσό του 1,51 δισ. ευρώ για τις μετοχές της οικογένειας Πινό, σύμφωνα με ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ που δόθηκε σήμερα Τρίτη στη δημοσιότητα.

Με στόχο να επεκτείνει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, η Anta Sports (Fila, Wilson, Salomon) θα αποκτήσει το σχεδόν 29% των μετοχών της Puma, που ανήκαν μέχρι τώρα στην εταιρεία συμμετοχών της οικογένειας του Γάλλου δισεκατομμυριούχου Φρανσουά Πινό, ιδιοκτήτη της Kering (Gucci, Saint Laurent).

Η Anta θα αγοράσει λίγο περισσότερες από 43 εκατομμύρια μετοχές της Puma από την Artemis, την εταιρεία συμμετοχών των Πινό, στην τιμή των 35 ευρώ η κάθε μία.

Αυτά θα την κάνουν τον κύριο μέτοχο της Puma, σύμφωνα με το Reuters.

Ο κινεζικός όμιλος δήλωσε ότι «δεν έχει επί του παρόντος σχέδια» για την υποβολή προσφοράς πλήρους εξαγοράς, η οποία θα απαιτούσε βάσει της γερμανικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών, ποσοστό συμμετοχής 30%.

 

15:14 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Κυβερνοεπίθεση στη Euroxx: Δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων

Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ αντιμετώπισε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, σύμφωνα με ανακοί...
12:15 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προτείνει 6 μέτρα για την οδική αποσυμφόρηση του Κηφισού – Η επιστολή του Μπρατάκου

Δέσμη εναλλακτικών παρεμβάσεων με στόχο τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της αγοράς και την ...
11:50 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ρευματοκλοπές: «Έχουν εισπραχθεί 150 εκατ. ευρώ από τους ελέγχους» λέει ο Παπασταύρου – Πώς λειτουργεί ο ειδικός λογαριασμός για τους συνεπείς καταναλωτές

Τα 450 εκατ. ευρώ ετησίως προσεγγίζει το ετήσιο κόστος από τις ρευματοκλοπές, σύμφωνα με τα δι...
08:36 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Αναδρομικά: Ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με προσαυξήσεις και πρόστιμα

Λίγες ημέρες έχουν ακόμη στη διάθεση τους μισθωτοί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι για να πληρώσο...
