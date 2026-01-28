Τα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας στη Ρουμανία – Γιατί οι αρχές εστιάζουν στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση

Δεν έχουν αποσαφηνιστεί προς το παρόν τα αίτια της τραγωδίας στη Ρουμανία, όπως έχασαν τη ζωή του 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ και τραυματίστηκαν ακόμη 3. Όπως έγινε γνωστό, την Πέμπτη επαναπατρίζονται οι σοροί των φίλων του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, ενώ στην Ελλάδα θα επιστρέψουν και δύο από τους τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία πρόσκρουση του βαν στο φορτηγό, τόσο από το βίντεο ντοκουμέντο, όσο και από άλλο οπτικό υλικό που υπάρχει, ώστε να καταλήξουν σε ασφαλές συμπέρασμα για τα άγνωστα ακόμα αίτια του πολύνεκρου τροχαίου.

Μία εκδοχή, σύμφωνα με τραυματία της σύγκρουσης, είναι πως κόλλησε το τιμόνι λόγω του Lane Assist. Την πληροφορία μετέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο στην Τιμισοράρα και επικαλέστηκε τη μαρτυρία του επιζώντα. «Ο ασθενής που είναι καλύτερα από όλους, μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του Lane Assistance. Έγινε μια προσπέραση, μπλόκαρε το Lane Assistance και μπλόκαρε το τιμόνι και του έφυγε το αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου», δήλωσε ο Δημήτρης Κουκούλας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ κινείται στο αντίθετο ρεύμα καθώς επιχειρεί την προσπέραση του οχήματος. Βγάζει φλας δεξιά για να επανέλθει στη λωρίδα του και κινείται ελαφρώς προς την κατεύθυνση αυτή. Όμως, σε κλάσματα δευτερολέπτου φαίνεται να ανάβει το αριστερό φλας και το όχημα να κινείται και πάλι προς το αντίθετο ρεύμα, οπότε και συγκρούεται με το μεγάλο όχημα.

«Δεν μπορεί να μπλοκάρισε το τιμόνι»

Εντούτοις, τόσο πραγματογνώμονας, όσο και εκπαιδευτής οδήγησης αλλά και ο νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας που ενοικίασε το βαν στους φίλους του ΠΑΟΚ διαψεύδουν αυτή την εκδοχή.

«Το τιμόνι δεν μπορεί να μπλόκαρε για τον απλούστατο λόγο όταν βγάζουμε φλας το Line Assistance απενεργοποιείται. Ως εκ τούτου, εφόσον είχε βγάλει φλας για να μπει δεξιά, εάν για κάποιο λόγο υπήρχε ένα τεχνικό λάθος, θα το δουν οι πραγματογνώμονες», τόνισε στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος.

Μιλώντας στο enikos.gr, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος, δεν μπορεί να μπλόκαρε το τιμόνι. «Το τιμόνι δεν μπορεί να έχει μπλοκάρει. Βάσει του τρόπου λειτουργίας του συστήματος που ελέγχει τις γραμμές (lane assistance), με μια μικρή δόνηση του τιμονιού το όχημα επανέρχεται στην πορεία του. Δεν κλειδώνει το τιμόνι. Αν επιμείνει ο οδηγός, ξεμπλοκάρει σχεδόν αμέσως» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ζωγράφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν διάφορα σενάρια για το τι μπορεί να συνέβη και να οδηγηθήκαμε στο φρικτό δυστύχημα. «Το πιο πιθανό είναι να υπήρξε διάσπαση προσοχής του οδηγού. Βέβαια υπάρχουν και άλλες αιτίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτό το τροχαίο. Όπως το να σκάσει το ελαστικό του mini bus, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο. Επίσης να έχει υπάρξει μία έντονη ριπή ανέμου που έκανε το όχημα να χάσει την ισορροπία του ή ακόμη και κάποιο ανισόπεδο σημείο του δρόμου που επίσης “ανατρέπει” την πορεία του βαν. Όπως και να έχει υπάρχει “πεδίον δόξης λαμπρό” για τους εμπειρογνώμονες που θα διερευνήσουν την υπόθεση».

«Ακόμα και να μην ανάψω φλας όταν έχω ενεργοποιημένο αυτό το σύστημα, εάν κάνω απότομο ελιγμό θα ακούσω την ηχητική προειδοποίηση, θα προσπαθήσει αρχικά να με επαναφέρει στο ρεύμα πορείας μου, αλλά εν τέλει θα με αφήσει να αλλάξω», είπε o πραγματογνώμονας, Λουκάς Στεργίου.

«Δεν υπήρχε τέτοιο σύστημα στο βαν»

«Δεν υπάρχει το συγκεκριμένο εργαλείο (lane assist) σε αυτό το μοντέλο» ανέφερε μιλώντας στο Live News, ο νομικός σύμβουλος Αντώνης Ξυλουργίδης, ενώ τόνισε ότι «έχει όλα τα έγγραφα το συγκεκριμένο όχημα, όλες τις προϋποθέσεις μετακίνησης».

“Θα μπορεί ο καθένας με τη δυνατότητα που δίνει σήμερα το internet να ελέγξει αν τα αυτοκίνητα τεχνολογίας 2017 μπορούν να έχουν αυτά τα ικανότητα κι αυτό το προσόν. Δεν υπάρχει αυτό το εργαλείο στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο σε αυτό το μοντέλο. Και είδα πηχυαίους τίτλους, είδα προσομοιώσεις, είδα σενάρια. Καλό θα είναι όσοι δεν γνωρίζουν να μην κάνουν υποθέσεις γιατί δημιουργούνται σενάρια και ταράζουν και τους συγγενείς των θυμάτων αλλά και όλους όσους έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους”.

Υπήρχε τεχνική δυσλειτουργία στον αισθητήρα ροπής;

Μία ακόμα πιθανότητα είναι να υπήρξε ξαφνική τεχνική δυσλειτουργία είτε στον αισθητήρα ροπής είτε στην ηλεκτρική κρεμαγιέρα δηλαδή στο σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού. Μέσω καμερών, συνήθως τοποθετημένων στο παρμπρίζ, το σύστημα αναγνωρίζει τις διαγραμμίσεις του δρόμου και παρακολουθεί τη θέση του αυτοκινήτου σε σχέση με αυτές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι εξαιρετικά σπάνιο να νεκρώσει το σύστημα ή να κλειδώσει πλήρως το τιμόνι. Μπορεί να συμβεί σε λανθασμένη ανάγνωση του οδοστρώματος, γραμμές δρόμου, ρωγμές, στην τεχνική δυσλειτουργία, όπου ο οδηγός πρέπει να βάλει περισσότερη δύναμη για να νικήσει το σύστημα.

Ένα σενάριο που φαίνεται να εξετάζουν οι ρουμανικές αρχές είναι να μην έχει ολοκληρώσει το βαν την προσπέραση με επιτυχία και να έχει συγκρουστεί νωρίτερα με την μπροστινή αριστερή γωνία του φορτηγού ή να έχει σπάσει κάποιο ελαστικό του βαν. Όμως, από το οπτικό υλικό δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.

Χτύπησε το βαν ριπή ανέμου; Είχε έλλειψη ορατότητας λόγω ομίχλης;

Αυτό θεωρείται ένα αρκετά βάσιμο σενάριο, καθώς στη περιοχή υπήρχαν κακές καιρικές συνθήκες. Πραγματογνώμονας που μίλησε στο Mega, είπε ότι βλέπει πρόβλημα στην ορατότητα λόγω ομίχλης. “Το βανάκι βρίσκεται με το μεγαλύτερο μέρος του όγκου του στην αντίθετη λωρίδα. Έπρεπε να μπει αμέσως, να κάνει επαναφορά στη λωρίδα του”.

Για την πιθανότητα της ριπής του ανέμου, άλλος πραγματογνώμονας σημείωσε πως είναι ένα δεδομένο, “αλλά θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως να μην ισχύει γιατί το βαν προσπερνάει άνετα το βυτιοφόρο”.

Κόπωση, αβλεψία της στιγμής ή ξαφνική αδιαθεσία;

Δυστυχώς, ο παράγοντας κόπωση είναι και αυτός ένας υπαρκτός παράγοντας κινδύνου σε κάθε ταξίδι. Η διαδρομή του βαν για τη Γαλλία ήταν κουραστική και απαιτητική. Ελλόχευε ο κίνδυνος να είχε κουραστεί ο οδηγός ή ακόμα και να αφαιρέθηκε, λόγω κόπωσης, στιγμιαία.

Όπως επίσης, εξετάζεται σοβαρά το σενάριο της ξαφνικής αδιαθεσίας, κάτι που θα εξηγούσε την σχεδόν ευθεία πορεία του οχήματος προς την νταλίκα.

Για να υπάρξει καλύτερη εικόνα θα χρειαστούν οι πλήρεις καταθέσεις των τραυματιών αλλά και του οδηγού της νταλίκας. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ρουμανίας χαρακτηρίζουν το δυστύχημα ως το χειρότερο της 20ετίας.

Σοκαρισμένος ο οδηγός της νταλίκας στην οποία καρφώθηκε το μίνι βαν μίλησε για τις συνθήκες του δυστυχήματος. «Έχω 34 χρόνια στο τιμόνι και εκατομμύρια χιλιόμετρα έχω διασχίσει, όμως κάτι τέτοιο δεν έχω ξαναδεί, παρόλο ότι έχω πάει σε όλη την Ευρώπη. Καθώς οδηγούσα κανονικά, το βαν έπεσε κατευθείαν πάνω μου και δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα», είπε ο Πολωνός οδηγός.

Το δυστύχημα συνέβη σε έναν επικίνδυνο δρόμο με κακοτεχνίες, όπου έχουν σημειωθεί πολλά τροχαία. «Ο δρόμος είναι σε κάποια σημεία τόσο κακός που το αυτοκίνητο της ΕΡΤ έπαθε τρία λάστιχα», δήλωσε από την Τιμισοάρα, ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, Κώστας Καντούρης.

“Tο βανάκι μπαίνει με τέτοια κλίση στην αντίθετη λωρίδα (20-25 μοίρες) που αν δεν υπήρχε το φορτηγό, θα πήγαινε στα χωράφια”

Βάσει του βίντεο του τροχαίου δυστυχήματος, ο δικαστικός πραγματογνώμων Παναγιώτης Μαδιάς, περιέγραψε στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ τον μηχανισμό της προσπέρασης που εκτελούσε το βανάκι με τους φίλους του ΠΑΟΚ.

Αρχικά, αυτό που παρατηρεί κανείς, είναι ότι το όχημα κινείται με όλο το τμήμα του στην αντίθετη λωρίδα. Ανάβει μεν το φλας δεξιά, δείχνοντας την επιθυμία να μπει προς τα μέσα, αλλά μετά ανάβει ξανά φλας αριστερά και μετά μπαίνει σχεδόν με ολόκληρο τον όγκο του στην αντίθετη λωρίδα.

Όπως λέει ο κ. Μαδιάς, το βανάκι μπαίνει με τέτοια κλίση στην αντίθετη λωρίδα (20-25 μοίρες) που αν δεν υπήρχε το φορτηγό, θα πήγαινε στα χωράφια.

Πιστεύει επίσης ότι δεν προκύπτει πρωτογενής επαφή του βαν με το φορτηγό που προσπερνά. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του από τη Ρουμανία, η τροχαία της χώρας δεν κατέγραψε ίχνη και ενδείξεις προς αυτή τη φερόμενη επαφή.

Ο κ. Μαδιάς υπολόγισε πως όταν ο οδηγός του βαν τελείωσε την πρώτη υπέρβαση, έβλεπε μπροστά του την νταλίκα στα 60 περίπου μέτρα. Για να συντελεστεί η σύγκρουση απαιτήθηκε χρόνος τριών δευτερολέπτων από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η προηγούμενη υπέρβαση. Αυτά τα τρία δευτερόλεπτα, ο κ. Μαδιάς τα χαρακτηρίζει ως «έναν αιώνα», άφθονο χρόνο δηλαδή για να κάνεις διορθωτικό ελιγμό σε ό,τι και να συνέβη, να μπεις προς τα δεξιά και ταυτόχρονα να προβείς σε τροχοπέδη. Δεν φαίνεται όμως κάποιο φρενάρισμα, ούτε ίχνη τροχοπέδησης.

Η εκδοχή τέλος, μήπως υπήρξε κάποιο κλατάρισμα ελαστικού και τράβηξε το αυτοκίνητο προς τα αριστερά, επίσης δεν προκύπτει, καθώς δεν υπάρχουν τέτοια στοχεία.