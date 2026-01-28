TikTok: Κοριτσάκι ενός έτους βλέπει για πρώτη φορά καθαρά και το βίντεο προκαλεί συγκίνηση

Πράγματα που για πολλούς είναι δεδομένα, όπως το δώρο της όρασης, για κάποιους άλλους δεν είναι. Ανά διαστήματα εικόνες και βίντεο που μας υπενθυμίζουν αυτή την σκληρή πραγματικότητα, κάνουν τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας διάφορα συναισθήματα σε όσους τα βλέπουν.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Μία μητέρα από την Αμερική, η Sarah Amato, πριν από λίγα εικοσιτετράωρα δημοσίευσε ένα βίντεο στο προφίλ της στο TikTok, με πρωταγωνίστρια την μόλις ενός έτους κόρη της, συγκινώντας εκατομμύρια χρήστες της πλατφόρμας που έτυχε να το παρακολουθήσουν.

Στο βίντεο, η μητέρα κατέγραψε την πρώτη φορά που το παιδί της βλέπει καθαρά. Το πολύ γλυκό κοριτσάκι, αρχικά δείχνει να δυσανασχετεί όταν ειδικός προσπαθεί να της φορέσει τα γυαλιά της. Λίγο μετά όμως, κοιτάζει τον κόσμο γύρω της, συνειδητοποιώντας τι έχει μόλις συμβεί, ενώ στο πρόσωπό της αποτυπώνεται η έκπληξη που νιώθει.

Το πολύ όμορφο βίντεο μέσα σε λίγες μέρες έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές στο διάσημο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, πολλοί είναι εκείνοι που με αφορμή αυτή την πολύ γλυκιά στιγμή, μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες, σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση.

Χρήστης της πλατφόρμας έχει γράψει: «Οι γονείς μου δεν με πήγαν ποτέ στον γιατρό. Δεν ήξερα ότι χρειαζόμουν γυαλιά μέχρι τα 20 μου. Θυμάμαι να βγαίνω έξω με τα καινούρια μου γυαλιά και να βλέπω τα φύλλα στα δέντρα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το καλοκαίρι που επιτέλους μπόρεσα να δω».

«Θυμάμαι να μην βλέπω καλά και να μην φοράω γυαλιά, κάτι που με εμπόδιζε τόσο πολύ ως παιδί. Φοβόμουν να σηκώσω το χέρι μου στην τάξη επειδή δεν ήξερα τι συνέβαινε, αφού δεν μπορούσα να δω. Χαίρομαι πολύ που της πήρες γυαλιά και μπόρεσε να το βιώσει αυτό μαζί σου», εξομολογήθηκε μία γυναίκα.