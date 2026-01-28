TikTok: Κοριτσάκι ενός έτους βλέπει για πρώτη φορά καθαρά και το βίντεο προκαλεί συγκίνηση

Σύνοψη από το

  • Ένα συγκινητικό βίντεο στο TikTok δείχνει την πρώτη φορά που ένα κοριτσάκι ενός έτους βλέπει καθαρά, αφού έβαλε γυαλιά οράσεως, με την έκπληξη να αποτυπώνεται στο πρόσωπό της.
  • Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε από μια μητέρα από την Αμερική, συγκίνησε εκατομμύρια χρήστες της πλατφόρμας και έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές σε λίγες μέρες.
  • Με αφορμή αυτή τη συγκινητική στιγμή, πολλοί χρήστες της πλατφόρμας μοιράστηκαν τις δικές τους προσωπικές ιστορίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

timeout

TikTok

Πράγματα που για πολλούς είναι δεδομένα, όπως το δώρο της όρασης, για κάποιους άλλους δεν είναι. Ανά διαστήματα εικόνες και βίντεο που μας υπενθυμίζουν αυτή την σκληρή πραγματικότητα, κάνουν τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας διάφορα συναισθήματα σε όσους τα βλέπουν.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Μία μητέρα από την Αμερική, η Sarah Amato, πριν από λίγα εικοσιτετράωρα δημοσίευσε ένα βίντεο στο προφίλ της στο TikTok, με πρωταγωνίστρια την μόλις ενός έτους κόρη της, συγκινώντας εκατομμύρια χρήστες της πλατφόρμας που έτυχε να το παρακολουθήσουν.

Στο βίντεο, η μητέρα κατέγραψε την πρώτη φορά που το παιδί της βλέπει καθαρά. Το πολύ γλυκό κοριτσάκι, αρχικά δείχνει να δυσανασχετεί όταν ειδικός προσπαθεί να της φορέσει τα γυαλιά της. Λίγο μετά όμως, κοιτάζει τον κόσμο γύρω της, συνειδητοποιώντας τι έχει μόλις συμβεί, ενώ στο πρόσωπό της αποτυπώνεται η έκπληξη που νιώθει.

@sarahmarrrrr Had no idea what to expect but it turned out so sweet 😭 #glasses #fyp ♬ Second Chances – Gregory Alan Isakov

Το πολύ όμορφο βίντεο μέσα σε λίγες μέρες έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές στο διάσημο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, πολλοί είναι εκείνοι που με αφορμή αυτή την πολύ γλυκιά στιγμή, μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες, σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση.

Χρήστης της πλατφόρμας έχει γράψει: «Οι γονείς μου δεν με πήγαν ποτέ στον γιατρό. Δεν ήξερα ότι χρειαζόμουν γυαλιά μέχρι τα 20 μου. Θυμάμαι να βγαίνω έξω με τα καινούρια μου γυαλιά και να βλέπω τα φύλλα στα δέντρα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το καλοκαίρι που επιτέλους μπόρεσα να δω».

«Θυμάμαι να μην βλέπω καλά και να μην φοράω γυαλιά, κάτι που με εμπόδιζε τόσο πολύ ως παιδί. Φοβόμουν να σηκώσω το χέρι μου στην τάξη επειδή δεν ήξερα τι συνέβαινε, αφού δεν μπορούσα να δω. Χαίρομαι πολύ που της πήρες γυαλιά και μπόρεσε να το βιώσει αυτό μαζί σου», εξομολογήθηκε μία γυναίκα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ επιστρέφουν αύριο από τη Ρουμανία-Τι αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα και δεν μπορείτε να ξανακοιμηθείτε; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν ποια πάθηση μπορεί να έχετε

Μελέτη του ΟΟΣΑ για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα – Πού «βλέπει» πρόοδο και πού ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση

Γιάννης Μπρατάκος: «Η ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ισχυρές, υγιείς και χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις»

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
21:00 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Η πιο τυχερή μέρα για κάθε ζώδιο τον Φεβρουάριο – «Είναι ο μήνας που θα κάνει τα πάντα στη ζωή σας να φαίνονται διαφορετικά»

Ο πιο τυχερός σας μήνας για το 2026 έφτασε, και είναι ο Φεβρουάριος! Αυτός ο μήνας φέρνει την ...
20:00 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Στεγνωτήριο: Το απλό κόλπο που περιορίζει την φθορά των ρούχων με την πάροδο του χρόνου

Αν τα ρούχα σας βγαίνουν από το στεγνωτήριο σκληρά ή ταλαιπωρημένα, ήρθε η ώρα να αλλάξετε στρ...
19:00 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Οι άνθρωποι που τρώνε την ίδια ώρα κάθε βράδυ, διαθέτουν αυτά τα 8 χαρακτηριστικά που «δείχνουν» μακροζωία

Ερευνητές έχουν παρακολουθήσει 50.000 ενήλικες για πάνω από δύο δεκαετίες και ανακάλυψαν κάτι ...
17:05 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Φοιτήτρια των ΤΕΦΑΑ κάνει θραύση στο TikTok – Δείχνει πώς προσπαθεί να ζήσει με 1,25 ευρώ μέχρι να πληρωθεί ξανά

Εκατοντάδες νέοι στη χώρα μας προσπαθούν καθημερινά να επιβιώσουν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι