Τραγωδία στην Ρουμανία: Με λευκά τριαντάφυλλα στην Τούμπα ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος – «Ο πόνος είναι δυσβάσταχτος»

  • Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας το βράδυ της Τετάρτης, για να αποτίσει φόρο τιμής στα επτά θύματα της τραγωγίας στη Ρουμανία. Κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, άναψε ένα κερί στη μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.
  • Εμφανώς συγκινημένος, ο κ. Βαρθολομαίος δήλωσε: «Το όνειρό τους είχε μια τραγική κατάληξη στη Ρουμανία. Εν ριπή οφθαλμού κόπηκε το νήμα της ζωής τους».
  • Ο Πατριάρχης συλλυπήθηκε τους συγγενείς και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι «ανθρωπίνως ο πόνος είναι δυσβάσταχτος σε τέτοιες περιπτώσεις» και πως «σε τέτοιες στιγμές τα πολλά λόγια δεν ωφελούν…».
Στο γήπεδο ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, την Τούμπα, βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για να αποτίσει φόρο τιμής στα επτά θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία. Κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια ο κ. Βαρθολομαίος βρέθηκε στο «σπίτι» των φιλάθλων της ομάδας της Θεσσαλονίκης και άναψε ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων. Τον Πατριάρχη συνόδευε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος.

«Έρχομαι στον τόπο όπου τιμάται η μνήμη των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Έρχομαι στον τόπο στο στάδιο του ΠΑΟΚ, όπου τα παλικάρια του ΠΑΟΚ και όλοι οι οπαδοί έζησαν ιστορικές στιγμές χαράς και ενθουσιασμού, όταν η ομάδα τους νικούσε» δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Μιλώντας για το ταξίδι δίχως επιστροφή των επτά φιλάθλων που πήγαιναν οδικώς με βαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας, κόντρα στη Λιόν, ο κ. Βαρθολομαίος δήλωσε: «Το όνειρό τους είχε μια τραγική κατάληξη στη Ρουμανία. Εν ριπή οφθαλμού κόπηκε το νήμα της ζωής τους και βύθισαν στο πένθος όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, τους συγγενείς και τους φίλους τους, όλη τη Β. Ελλάδα και το πανελλήνιο. Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο όταν μάθαμε το τραγικό γεγονός, συγκλονιστήκαμε. Είδαμε στην τηλεόραση το τι ακριβώς συνέβη. Μια απερίγραπτη τραγωδία και τώρα θα τους προπέμψουμε στην αιωνιότητα».

Συνεχίζοντας τα λόγια παρηγορίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης δήλωσε: «Συλλυπούμαι, από τη θέση αυτή, τους συγγενείς, τους φίλους και τους συναδέλφους τους, τη διοίκηση και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει στενούς ιστορικούς δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη, από το Πέρα. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ πάντοτε συγκινούν την ομογένεια της Κωνσταντινουπόλεως. Τώρα η Εκκλησία μας εύχεται, σε τέτοιες περιπτώσεις, να είναι αιωνία η μνήμη των θυμάτων. Πιστεύουμε, και το λέγει η Εκκλησία μας, το λέει το Ευαγγέλιο, ότι αυτοί που πεθαίνουν μεταβαίνουν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Όμως ανθρωπίνως ο πόνος είναι δυσβάσταχτος σε τέτοιες περιπτώσεις. Άλλωστε, η Εκκλησία πάλι στην ακολουθία της κηδείας λέγει ότι είναι φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον».

Με δάκρυα στα μάτια ο κ. Βαρθολομαίος συμπλήρωσε: «Σε τέτοιες στιγμές τα πολλά λόγια δεν ωφελούν και δύσκολα καταπραΰνουν τον ανείπωτο πόνο».

