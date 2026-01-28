Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονης από χώρο παιδικής προστασίας στη Ρόδο 

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονης από χώρο παιδικής προστασίας στη Ρόδο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 28/01/2026, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 27/01/2026 και ώρα 11:00 εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στη Ρόδο η Παναγιώτα-Κυριακή Κ., 14 ετών. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 28/01/2026, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Παναγιώτα-Κυριακή Κ., 14 ετών, έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπουφάν με κουκούλα, μαύρη φόρμα και παπούτσια μαύρα Adidas. Επίσης, φοράει σκουλαρίκι στο άνω χείλος της».

