ΠΑΟΚ: Σε βαρύ κλίμα η αναχώρηση των παικτών του «δικεφάλου του Βορρά» για την Γαλλία – Δείτε φωτογραφίες

Σύνοψη από το

  • Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε για τη Γαλλία και τον αγώνα με τη Λυών στο Europa League, με βαρύ κλίμα και βαθιά θλίψη. Το ταξίδι αυτό δεν έχει τον συνηθισμένο αγωνιστικό παλμό, καθώς η ομάδα βιώνει δύσκολες στιγμές.
  • Η τραγωδία στη Ρουμανία, με τον θάνατο επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, έχει βυθίσει στο πένθος τον σύλλογο και τους παίκτες. Λίγο αργότερα προστέθηκε και η απώλεια ενός 54χρονου φιλάθλου στη Λάρισα.
  • Οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο είναι εμφανώς μουδιασμένοι, με τη σκέψη όλων να βρίσκεται στους ανθρώπους που χάθηκαν. Ο αγώνας με τη Λιόν θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία των φίλων του ΠΑΟΚ, καθώς οι οργανωμένοι οπαδοί ανακοίνωσαν ότι η εξέδρα τους θα παραμείνει κλειστή.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε για τη Γαλλία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λυών (29/01/26, 22:00) για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Το ταξίδι αυτό δεν έχει τον συνηθισμένο αγωνιστικό παλμό, καθώς η ομάδα και ολόκληρη η οικογένεια του Δικεφάλου βιώνουν δύσκολες στιγμές.

Η τραγωδία στη Ρουμανία, με τον θάνατο επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, έχει βυθίσει στο πένθος τον σύλλογο, τους παίκτες και τους φίλους της ομάδας. Η είδηση της απώλειας συγκλόνισε όλη τη Θεσσαλονίκη και τον ελληνικό αθλητισμό, ενώ λίγο αργότερα ήρθε να προστεθεί και η απώλεια ενός 54χρονου φιλάθλου στη Λάρισα, ο οποίος δεν άντεξε στο άκουσμα της τραγικής είδησης.

Το απόγευμα της Τετάρτης (28/01/26), η αποστολή των «ασπρόμαυρων» αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη, με τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο να είναι εμφανώς μουδιασμένοι. Η σκέψη όλων βρίσκεται στους ανθρώπους που χάθηκαν, ενώ η ομάδα ταξιδεύει γνωρίζοντας ότι θα αγωνιστεί κάτω από ιδιαίτερες ψυχολογικές συνθήκες.

Ο αγώνας με τη Λιόν θα διεξαχθεί στο Groupama Stadium, χωρίς την παρουσία των φίλων του ΠΑΟΚ, καθώς οι οργανωμένοι οπαδοί ανακοίνωσαν ότι η εξέδρα τους θα παραμείνει κλειστή ως ένδειξη σεβασμού και πένθους για τα θύματα του δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Δείτε φωτογραφίες

20:24 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

