ΠΑΟΚ: Σε βαρύ κλίμα η αναχώρηση των παικτών του «δικεφάλου του Βορρά» για την Γαλλία – Δείτε φωτογραφίες

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε για τη Γαλλία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λυών (29/01/26, 22:00) για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Το ταξίδι αυτό δεν έχει τον συνηθισμένο αγωνιστικό παλμό, καθώς η ομάδα και ολόκληρη η οικογένεια του Δικεφάλου βιώνουν δύσκολες στιγμές.

Η τραγωδία στη Ρουμανία, με τον θάνατο επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, έχει βυθίσει στο πένθος τον σύλλογο, τους παίκτες και τους φίλους της ομάδας. Η είδηση της απώλειας συγκλόνισε όλη τη Θεσσαλονίκη και τον ελληνικό αθλητισμό, ενώ λίγο αργότερα ήρθε να προστεθεί και η απώλεια ενός 54χρονου φιλάθλου στη Λάρισα, ο οποίος δεν άντεξε στο άκουσμα της τραγικής είδησης.

Το απόγευμα της Τετάρτης (28/01/26), η αποστολή των «ασπρόμαυρων» αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη, με τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο να είναι εμφανώς μουδιασμένοι. Η σκέψη όλων βρίσκεται στους ανθρώπους που χάθηκαν, ενώ η ομάδα ταξιδεύει γνωρίζοντας ότι θα αγωνιστεί κάτω από ιδιαίτερες ψυχολογικές συνθήκες.

Ο αγώνας με τη Λιόν θα διεξαχθεί στο Groupama Stadium, χωρίς την παρουσία των φίλων του ΠΑΟΚ, καθώς οι οργανωμένοι οπαδοί ανακοίνωσαν ότι η εξέδρα τους θα παραμείνει κλειστή ως ένδειξη σεβασμού και πένθους για τα θύματα του δυστυχήματος στη Ρουμανία.

