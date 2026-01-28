ΟΠΕΚΑ: Πάνω από 197 εκατ. ευρώ καταβάλλονται την Παρασκευή σε 612.257 δικαιούχους

Σήφης Γαρυφαλάκης

οικονομία

ΟΠΕΚΑ
ΟΠΕΚΑ

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Ιανουάριο, συνολικού ύψους 197.197.732 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

  • Επίδομα Παιδιού : 16.699 δικαιούχοι – 9.229.503 ευρώ
  • Επίδομα Στέγασης: 168.733 δικαιούχοι -20.075.171 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 152.765 δικαιούχοι -35.344.081 ευρώ
  • Αναπηρικά: 203.660 δικαιούχοι – 98.845.447 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 493 δικαιούχοι – 172.008 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 4.973 δικαιούχοι -175.818 ευρώ
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.276 δικαιούχοι – 4.833.243 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 23.000 δικαιούχοι 9.684.783 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 74 δικαιούχοι – 59.141 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 9.630 δικαιούχο ι- 12.682.700 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 59 δικαιούχοι – 27.900 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.408 δικαιούχοι-201.500 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 366 δικαιούχοι – 38.775 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 615 δικαιούχοι – 478.540 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.342 δικαιούχοι – 1.883.147 ευρώ
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.138 δικαιούχοι – 3.434.359 ευρώ
  • Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι -13.616 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 612.257

Σύνολο καταβολών: 197.197.732 ευρώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

14:51 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Επιθεώρηση Εργασίας: Με διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα η καταγραφή και η αξιολόγηση των εργατικών δυστυχημάτων

Διευκρινίσεις για τη καταγραφή και την αξιολόγηση των εργατικών ατυχημάτων δίνει με ανακοίνωση...
13:28 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν είστε στους τυχερούς

Ολοκληρώθηκε από την ΑΑΔΕ η 52η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας για τις ηλεκτρονικές συναλλαγ...
08:25 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Nέο voucher έως 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων, ποιους θα αφορά

Θέμα χρόνου είναι να βγει στον «αέρα» ο νέος κύκλος του προγράμματος κατάρτισης της ΔΥΠΑ για τ...
07:37 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Ημέρα πληρωμής συντάξεων η σημερινή – Όλες οι καταβολές από e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή

Συνολικά 2.471.173.399,20 ευρώ καταβάλλονται σε 4.312.406 δικαιούχους έως την Παρασκευή, 30 Ια...
