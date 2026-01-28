ΟΠΕΚΑ: Πάνω από 197 εκατ. ευρώ καταβάλλονται την Παρασκευή σε 612.257 δικαιούχους

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Ιανουάριο, συνολικού ύψους 197.197.732 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

Επίδομα Παιδιού : 16.699 δικαιούχοι – 9.229.503 ευρώ

: 16.699 δικαιούχοι – 9.229.503 ευρώ Επίδομα Στέγασης: 168.733 δικαιούχοι -20.075.171 ευρώ

168.733 δικαιούχοι -20.075.171 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 152.765 δικαιούχοι -35.344.081 ευρώ

152.765 δικαιούχοι -35.344.081 ευρώ Αναπηρικά: 203.660 δικαιούχοι – 98.845.447 ευρώ

203.660 δικαιούχοι – 98.845.447 ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 493 δικαιούχοι – 172.008 ευρώ

493 δικαιούχοι – 172.008 ευρώ Επίδομα Ομογενών: 4.973 δικαιούχοι -175.818 ευρώ

4.973 δικαιούχοι -175.818 ευρώ Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.276 δικαιούχοι – 4.833.243 ευρώ

ν. 1296/1982: 12.276 δικαιούχοι – 4.833.243 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 23.000 δικαιούχοι 9.684.783 ευρώ

23.000 δικαιούχοι 9.684.783 ευρώ Έξοδα Κηδείας: 74 δικαιούχοι – 59.141 ευρώ

74 δικαιούχοι – 59.141 ευρώ Επίδομα Γέννησης: 9.630 δικαιούχο ι- 12.682.700 ευρώ

9.630 δικαιούχο ι- 12.682.700 ευρώ Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 59 δικαιούχοι – 27.900 ευρώ

59 δικαιούχοι – 27.900 ευρώ Κόκκινα Δάνεια: 2.408 δικαιούχοι-201.500 ευρώ

2.408 δικαιούχοι-201.500 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ

18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ Ευάλωτοι Οφειλέτες: 366 δικαιούχοι – 38.775 ευρώ

366 δικαιούχοι – 38.775 ευρώ Επίδομα Αναδοχής: 615 δικαιούχοι – 478.540 ευρώ

615 δικαιούχοι – 478.540 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.342 δικαιούχοι – 1.883.147 ευρώ

2.342 δικαιούχοι – 1.883.147 ευρώ Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.138 δικαιούχοι – 3.434.359 ευρώ

Αλβανίας: 14.138 δικαιούχοι – 3.434.359 ευρώ Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι -13.616 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 612.257

Σύνολο καταβολών: 197.197.732 ευρώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.