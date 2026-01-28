Τουρκία: Προκλητικός ναύαρχος «βλέπει» απειλές στο Αιγαίο και επικρίνει τον Ερντογάν για την αμυντική του πολιτική – Η θέση για τα Ίμια και τα άλλα νησιά

Προκλητικός απέναντι στους γείτονες της Τουρκίας, βαθιά ενοχλημένος από την συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, και αμετανόητος γύρω από τον τουρκικό σοβινισμό εμφανίστηκε ο αναπληρωτής πρόεδρος του τουρκικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος CHP, Γιανκί Μπαγτσίογλου, κατά τη μηνιαία ενημέρωση, που έκανε σε στελέχη του κόμματός του.

Το CHP, είναι το κόμμα που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ, έχει σοσιαλδημοκρατικό προσανατολισμό και αποτελεί την αξιωματική αντιπολίτευση στην Τουρκία. Αναφερόμενος στο περιβάλλον ασφάλειας της Τουρκίας, σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο και στον σχεδιασμό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ο απόστρατος ναύαρχος μίλησε με αιχμές κατά της Ελλάδας αλλά και κατά κρίσιμων επιλογών της τουρκικής αμυντικής πολιτικής.

Ο Μπαγτζίογλου επανέλαβε την κλασική τουρκική άποψη ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου συνιστά άμεση παραβίαση των Συνθηκών της Λωζάνης και των Παρισίων, και είπε ότι η Άγκυρα σημειώνει αυτές τις κινήσεις.

Η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για τη δομή της συμμαχίας που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας λόγο για ταχεία στρατιωτική σύμπραξη Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ.

Έφτασε μάλιστα να ισχυριστεί ότι μέρος αυτής της συνεργασίας «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο» και απειλεί όχι μόνο την Τουρκία αλλά και τη συνολική σταθερότητα της περιοχής. Ιδιαίτερα σημείωσε την συνεργασία Ελλάδας Ισραήλ με τα συστήματα αεράμυνας Barak και «Ασπίδα Αχιλλέα», τα οποία, υποστήριξε, ότι προσφέρουν στο Ισραήλ δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης και συλλογής πληροφοριών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

«Η παρουσία μας στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένη», είπε και ζήτησε από την κυβέρνηση της Άγκυρας:

έναρξη σεισμικών ερευνών και γεωτρήσεων σε θαλάσσιες ζώνες που ισχυρίστηκε ότι η χώρα του «δικαιούται, αλλά έχουν μείνει de facto κενές».

να παραμείνει στο τραπέζι η επιλογή συμφωνίας οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με τη Συρία

και να τηρήσει αποφασιστική στάση απέναντι στη ρητορική περί επέκτασης χωρικών υδάτων και εξοπλισμού νησιών.

Στην τελευταία αναφορά δεν είπε την λέξη «Ελλάδα».

Οι απειλές που δέχεται η Τουρκία

Επίσης κατακεραύνωσε την κυβέρνηση Ερντογάν, επειδή πούλησε δύο φρεγάτες και ένα περιπολικό σκάφος σε άλλες χώρες, για την απόκτηση συναλλάγματος. Αυτά, είπε, υπονομεύουν τον σχεδιασμό δυνάμεων.

Ο Μαγτσίογλου αναφέρθηκε σε «προκλητικές ενέργειες κατά μήκος των συνόρων» της Τουρκίας και τόνισε την ανάγκη αποτροπής και αποφασιστικότητας έναντι των προσπαθειών που στοχεύουν την ενότητα και την αλληλεγγύη.

«Οι ενέργειες στα σύνορά μας, οι οποίες αποτελούν κατάφωρη πρόκληση, έχουν γίνει τόσο τολμηρές που περιλαμβάνουν ακόμη και απόπειρα καύσης της σημαίας μας. Όσοι ελπίζουν να επωφεληθούν από την υποκίνηση και την πρόκληση που στοχεύουν την ενότητα και την αλληλεγγύη μας πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις συνέπειες των απερίσκεπτων ενεργειών τους. Είναι απαραίτητο να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα όχι μόνο κατά των δραστών αυτού του περιστατικού, αλλά και για να εξασφαλιστεί η αποτροπή και η αποφασιστικότητα ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιων καταστάσεων. Αυτή η εβδομάδα είναι μια περίοδος κατά την οποία έχουν συμβεί σημαντικά και τραγικά γεγονότα τα προηγούμενα χρόνια», είπε ο απόστρατος στρατηγός και συνέχισε αναφερόμενος στην κρίση των Ιμίων, του 1996.

30 χρόνια από τα Ίμια

Ο Μπαγτζίογλου επεσήμανε ότι η κρίση του 1996 αποτέλεσε σημείο καμπής για την Τουρκία, σημείο κατά το οποίο τέθηκε συστηματικά στο προσκήνιο το ζήτημα των νησιών, των νησίδων και των βραχωδών εκτάσεων του Αιγαίου Πελάγους, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα. Δεν είπε ότι αυτό δεν αφορά τα Ίμια τα οποία έχουν μεταβιβαστεί στην ελληνική κυριαρχία, με την Συνθήκη των Παρισίων του 1947.

Ο απόστρατος ναύαρχος είπε ότι στα Ίμια «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, και ιδίως οι βατραχάνθρωποι επέδειξαν την κυριαρχική τους βούληση στο έδαφος μέσω των επαγγελματικών και αποτρεπτικών δραστηριοτήτων τους, και δήλωσε ότι η επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός, έδειξε σαφώς την επίδραση της στρατιωτικής δύναμης στη διπλωματία.».

Η μεταβαλλόμενη ασφάλεια και οι νέες απειλές

Ο Μπαγτσίογλου είπε ότι «στο σημερινό περιβάλλον ασφάλειας, τα όρια μεταξύ ειρήνης, κρίσης και πολέμου έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί και ότι οι μη κρατικοί παράγοντες, τα μη επανδρωμένα συστήματα και οι υβριδικές απειλές έχουν κάνει την ασφάλεια πιο περίπλοκη. Σημείωσε ότι οι επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν με μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα στη Μαύρη Θάλασσα απέδειξαν ότι πλατφόρμες υψηλής αξίας μπορούν να εξουδετερωθούν με συστήματα χαμηλού κόστους.

Οι κίνδυνοι στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Ο Μπαγτσίογλου ισχυρίστηκε ότι ο εξοπλισμός των νησιών της Ελλάδας που δεν έχουν στρατιωτικό καθεστώς είναι αντίθετος με τις διεθνείς συμφωνίες και ότι οι δομές συμμαχιών που σχηματίζονται στην Ανατολική Μεσόγειο απειλούν την περιφερειακή σταθερότητα. Τόνισε δε ότι η Τουρκία πρέπει να επιδείξει μια πιο ορατή και αποφασιστική στάση στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της.

«Σήμερα, μια ενεργή στάση που δίνει προτεραιότητα στα εθνικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα», δήλωσε, εκφράζοντας μάλιστα την άποψη ότι οι πρόσφατες τουρκικές πρωτοβουλίες στερούνται συνέπειας και ορατότητας.