Ράφα Μπενίτεθ: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα»

Ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε σίγουρος ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί αισθητά το επόμενο διάστημα, τονίζοντας ότι η ομάδα βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει. Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρόμα για το Europa League, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Ο έμπειρος προπονητής στάθηκε στην πρόοδο της ομάδας του, στο πλάνο ενίσχυσης και στα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί μέσα στη σεζόν. «Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα. Εύχομαι γρήγορη ανάρρωση σε όσους νοσηλεύονται», είπε συγκινημένος ο Μπενίτεθ.

Αναφερόμενος στο αγωνιστικό σκέλος, υπογράμμισε πως, παρότι ο Παναθηναϊκός έχει προκριθεί, τα προβλήματα απουσιών κάνουν δύσκολη τη διαχείριση. «Είμαι χαρούμενος που βρισκόμαστε και στις τρεις διοργανώσεις. Δεν είμαστε ακόμη στο επίπεδο που θέλουμε, αλλά δουλεύουμε για να το φτάσουμε. Είχαμε πολλούς τραυματίες και συνεχίζουμε να έχουμε, όμως δεν παρατάμε καμία διοργάνωση. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό παντού», τόνισε.

Ο Ισπανός παραδέχθηκε ότι η ομάδα του έχει κάνει λάθη, αλλά ξεκαθάρισε πως υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο βελτίωσης. «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Επτά παίκτες έχουν αποχωρήσει και προσπαθούμε να φέρουμε άλλους. Χρειάζονται δύο ή τρεις μεταγραφικές περίοδοι για να διορθώσουμε όσα πρέπει. Είναι δύσκολο να φέρεις ποιοτικούς παίκτες τον Ιανουάριο, όμως δουλεύουμε σκληρά σε αυτό», σημείωσε, προσθέτοντας πως η συνεργασία του με τον πρόεδρο και τη διοίκηση είναι στενή.

Για το αγωνιστικό του πλάνο, ο Μπενίτεθ ανέφερε ότι η ομάδα του αλλάζει σταδιακά τα θεμέλιά της, με στόχο να αποκτήσει σταθερότητα. «Θέλουμε να κρατήσουμε παίκτες που θέλουν να είναι εδώ και να φέρουμε εκείνους που μπορούν να αντέξουν την πίεση. Είμαι σίγουρος ότι τον επόμενο χρόνο θα είμαστε καλύτεροι – το εγγυώμαι. Δεν μπορείς να χτίσεις νέο κτήριο χωρίς να φτιάξεις πρώτα τα θεμέλια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε και στον αυριανό αντίπαλο, λέγοντας ότι η Ρόμα είναι μια «ομάδα καλά δομημένη, με ποιότητα και έμπειρο προπονητή», αλλά ξεκαθάρισε πως οι «πράσινοι» θα παίξουν με πάθος και συγκέντρωση. «Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κερδίσουμε. Στο τέλος, είναι έντεκα παίκτες από εδώ κι έντεκα από εκεί», είπε.

Ο Μπενίτεθ στάθηκε και στις μεταγραφικές προτεραιότητες, εξηγώντας πως η ομάδα χρειάζεται συγκεκριμένες κινήσεις για να ενισχυθεί ουσιαστικά. «Έχουμε 2-3 θέσεις που κοιτάμε. Προσπαθούμε να κάνουμε προσαρμογές με βάση τις ανάγκες και τους τραυματισμούς. Δεν θέλουμε να πάρουμε κάποιον απλώς για να τον πάρουμε, αλλά παίκτες που θα είναι χρήσιμοι και στο μέλλον», εξήγησε.

Για την κατάσταση του Πελίστρι και του Αντίνο, ο Ισπανός τόνισε ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν την τελευταία στιγμή. «Θα δω ποιοι είναι στο 100%. Ο Αντίνο προπονείται καλά, κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει στην προπόνηση. Ίσως είναι διαθέσιμος ακόμα και με την Κηφισιά», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στη στάση του απέναντι στις διοργανώσεις και στον τρόπο που αντιμετωπίζει τα παιχνίδια. «Πάντα κοιτάμε το επόμενο ματς. Τώρα εστιάζουμε στη Ρόμα. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κερδίσουμε, αλλά πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για τα επόμενα παιχνίδια σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο», κατέληξε.