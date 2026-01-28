Βουλή: Κόντρα Λαζαρίδη-Χρηστίδη για τα Ίμια – «Το ΠΑΣΟΚ οδήγησε στο “γκριζάρισμα” του Αιγαίου» – «Δεν ξέρει τι λέει, να ανακαλέσει»

Τριάντα χρόνια μετά την κρίση των Ιμίων, η συζήτηση στη Βουλή πήρε έντονη τροπή. Η Ολομέλεια μετατράπηκε σε πεδίο αντιπαραθέσεων, καθώς οι Μακάριος Λαζαρίδης και Παύλος Χρηστίδης διασταύρωσαν τα ξίφη τους, με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου της Νίκης, Δημήτρη Νατσιού. Στη συζήτηση παρενέβη και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας.

Ο διάλογος «άναψε» όταν ο Δημήτρης Νατσιός επανέφερε το ζήτημα των Ιμίων, κατηγορώντας την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για «εθνική ήττα». Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «εκείνη τη βραδιά υποστείλατε τη σημαία στη βραχονησίδα», επικαλούμενος μαρτυρία του ναυάρχου Λυμπέρη, και πρόσθεσε πως «καμία κυβέρνηση δεν αποκατέστησε τη σημαία».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος απάντησε με σκληρή γλώσσα, υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τότε ήταν τραγική, μοιραία και άβουλη, οδηγώντας στο “γκριζάρισμα” του Αιγαίου». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ σημείωσε ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει «θωρακίσει την Ελλάδα με σύγχρονα οπλικά μέσα» και πρόσθεσε πως «μόλις πριν λίγες μέρες υποδεχθήκαμε τη φρεγάτα “Κίμων”, δείγμα της αμυντικής ενίσχυσης της χώρας».

Παίρνοντας τον λόγο, ο Παύλος Χρηστίδης υπερασπίστηκε την τότε κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη, λέγοντας: «Με μεγάλη λύπη ακούω για εθνικούς μειοδότες και μαθήματα πατριωτισμού που σε αυτήν την αίθουσα δεν τα έχουμε ανάγκη. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τον πατριωτισμό κανενός». Ζήτησε, μάλιστα, από τον Μακάριο Λαζαρίδη «να ανακαλέσει αυτό το τραγικό που είπε για το γκριζάρισμα των Ιμίων».

Η αντιπαράθεση οξύνθηκε, με τον κ. Λαζαρίδη να επανέρχεται, λέγοντας: «Εμείς ως ΝΔ δεν έχουμε ευχαριστήσει τις ΗΠΑ από εδώ. Εκείνες τις μοιραίες νύχτες, η κυβέρνηση Σημίτη, οι Αρσένης και Πάγκαλος, ήταν τραγικοί, μοιραίοι και άβουλοι. Έδωσαν την ευκαιρία στην Τουρκία να μιλάει για γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο». Ο ίδιος πρόσθεσε πως «ο Πάγκαλος έλεγε “ας πούμε ότι την πήρε ο αέρας” για την ελληνική σημαία. Εσείς δώσατε το δικαίωμα στην Τουρκία να αμφισβητεί ελληνικά νησιά».

Ο Παύλος Χρηστίδης απάντησε ότι «αντιλήψεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα προσβάλλουν διαδοχικές κυβερνήσεις που ποτέ δεν υιοθέτησαν την προπαγάνδα του κινδύνου εξ ανατολών». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «είναι ανεπίτρεπτο και αδιανόητο εθνικά να ευτελίζονται τα γεγονότα των Ιμίων για λόγους κομματικής πίεσης» και κάλεσε την κυβέρνηση «να βάλει τα πράγματα στη θέση τους».

Στη συζήτηση παρενέβη ξανά και ο Δημήτρης Νατσιός, επιμένοντας ότι «τα Ίμια είναι ελληνική επικράτεια» και ρωτώντας αν «υπάρχει ακόμη το αμυντικό δόγμα Ελλάδας – Κύπρου». Αναφέρθηκε, επίσης, στους τρεις αξιωματικούς που έχασαν τη ζωή τους, ζητώντας «να μπουν τα ονόματά τους στα σχολικά βιβλία» και να «επαναφερθεί η σημαία και ο εθνικός ύμνος».

Ακολούθησε νέα παρέμβαση από τον κ. Χρηστίδη, ο οποίος είπε πως «προφανώς ο κ. Λαζαρίδης δεν ξέρει τι λέει και του δίνουμε την ευκαιρία να το πάρει πίσω, καθώς τα λεγόμενά του δεν πρέπει να καταγραφούν στα πρακτικά».

Η αντιπαράθεση ολοκληρώθηκε με τον Αλέξανδρο Καζαμία να παίρνει θέση, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι «συμπεριφέρεται σαν τιμητής του πατριωτισμού» και ότι «χρησιμοποιεί χυδαία και λαϊκίστικη ρητορική».