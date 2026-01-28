Θεσσαλονίκη: Ελεύθερες με ρητή δικάσιμο οι δύο ανήλικες για την επίθεση στην 17χρονη – Το ρούχο και τα 30 ευρώ

Ελεύθερες αφέθηκαν οι δύο ανήλικες που συνελήφθησαν για επίθεση σε βάρος μίας 17χρονης μαθήτριας λυκείου, το απόγευμα της Δευτέρας, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος των δύο κοριτσιών, ηλικίας 16 και 17 ετών, ασκήθηκε δίωξη για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, απόπειρα εκβίασης και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς η επίθεση φαίνεται να καταγράφηκε με κινητό και να αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Με ρητή δικάσιμο οι δύο ανήλικες παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων.

Για το ίδιο επεισόδιο κατηγορούνται επιπλέον μία 18χρονη -η οποία δεν εντοπίστηκε στα όρια του αυτοφώρου- και μία ακόμη νεαρή, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Οι τέσσερις νεαρές φαίνεται πως πλησίασαν τη 17χρονη καταγγέλλουσα, μετά το τέλος των μαθημάτων στην περιοχή του σχολικού συγκροτήματος «Ευκλείδης».

Όπως κατέθεσε η 17χρονη, αρχικά την χτύπησαν μία σφαλιάρα, ενέργεια η οποία βιντεοσκοπήθηκε με κινητό τηλέφωνο, και στη συνέχεια έτρεξε σε κατάστημα ψιλικών, όπου ακολούθησαν νέα χτυπήματα- στον αυχένα, την πλάτη, το κεφάλι και το αυτί της. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο που τη μετέφερε σε νοσοκομείο κι αφού υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, έλαβε εξιτήριο.

Ένα ρούχο ήταν η αφορμή

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από την προανάκριση φαίνεται να προέκυψε ότι η καταγγέλλουσα έκανε παλιότερα στενή παρέα με μία από τις συλληφθείσες, η οποία πριν από την επίθεση ζήτησε από την 17χρονη να της επιστρέψει ένα ρούχο που είχε αφήσει στο σπίτι της. Φέρεται δε, κατά την ίδια καταγγελία, να την απείλησε, ζητώντας επιπλέον να της φέρει 30 ευρώ.