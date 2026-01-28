Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για την επίθεση που κατήγγειλε ότι δέχθηκε 17χρονη

  • Δύο ανήλικες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για επίθεση σε 17χρονη, η οποία βιντεοσκοπήθηκε και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Οι συλληφθείσες είναι μία 17χρονη και μία 16χρονη, ενώ ταυτοποιήθηκε και τρίτη εμπλεκόμενη. Η δικογραφία αφορά στα αδικήματα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.
  • Η 17χρονη παθούσα νοσηλεύτηκε και κατέθεσε στην Αστυνομία, αναφέροντας πως δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα, ενώ οι άλλες δύο κατέγραφαν με κινητό. Το βίντεο αναρτήθηκε σε λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης μίας εκ των συλληφθεισών.
Συνελήφθησαν δύο ανήλικες που καταγγέλθηκαν μαζί με άλλες δύο, για συμμετοχή σε επίθεση, η οποία βιντεοσκοπήθηκε με κινητό τηλέφωνο και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με θύμα 17χρονη, το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, στην οδό Κατσιμίδη, ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μία 17χρονη και μία 16χρονη, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και της τρίτης εμπλεκόμενης (η τέταρτη παραμένει προς το παρόν άγνωστη). Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας αφορά στα αδικήματα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων και της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων.

Είχε προηγηθεί καταγγελία από τον πατέρα της παθούσας. Η 17χρονη μαθήτρια σε ΕΠΑ.Λ. νοσηλεύτηκε ένα 24ωρο στο νοσοκομείο και μετά το εξιτήριο που έλαβε, έδωσε κατάθεση στην Αστυνομία. Σύμφωνα με την ίδια, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δύο από τις εμπλεκόμενες της επιτέθηκαν – για άγνωστο λόγο – χτυπώντας την στο πρόσωπο και τον αυχένα, ενώ οι άλλες δύο φαίνεται πως παρακολουθούσαν την επίθεση καταγράφοντάς την με κινητό τηλέφωνο. Το επίμαχο βίντεο φέρεται να αναρτήθηκε στον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει μία από τις συλληφθείσες.

Οι δύο ανήλικες κρατούνται κι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

