Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλαν τον άγριο ξυλοδαρμό της 17χρονης κόρης τους από συνομήλικές της

Άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανήλικων σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Οι γονείς μίας 17χρονης κατήγγειλαν ότι η κόρη τους έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις ανήλικες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μια 17χρονη, κατήγγειλε, ότι έπεσε θύμα επίθεσης από τέσσερις ανήλικες μετά το τέλος των μαθημάτων έξω από το επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο φοιτά.

Η 17χρονη δέχτηκε άγρια επίθεση για ασήμαντη αφορμή, όπως περιέγραψε. Η μία από τις τέσσερις ανήλικες την χαστούκισε. Εκείνη έτρεξε για να γλιτώσει από τα χέρια τους, αλλά την ακινητοποίησαν, στη συμβολή των οδών Κατσιμίδη με Καραμανλή. Οι δύο από τις ανήλικες άρχισαν να την χτυπούν βίαια στο κεφάλι και στην πλάτη. Της έδιναν μπουνιές και της τραβούσαν τα μαλλιά, όπως περιέγραψε, ενώ οι άλλες δύο βιντεοσκοπούσαν την επίθεση.

Ευτυχώς, εργαζόμενες σε γειτονικό φαρμακείο, έτρεξαν και βοήθησαν την 17χρονη και τη γλίτωσαν από τα βίαια χτυπήματα που δεχόταν. Κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, όπως και τους γονείς του ανήλικου κοριτσιού, οι οποίοι και κατέθεσαν μήνυση κατά των τεσσάρων. Η 17χρονη, όπως διαγνώστηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου μεταφέρθηκε, έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου και θα αναγκαστεί να φοράει κολάρο για δύο ημέρες.

Μετά τη μήνυση των γονιών της 17χρονης, η ίδια εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Αυτή την ώρα καταθέτει στις αστυνομικές αρχές τον εφιάλτη που βίωσε και από ‘κει και πέρα θα κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Το θλιβερό όμως είναι, όπως είπε στην ΕΡΤ, αυτό που φοβάται περισσότερο είναι τι θα γίνει από δω και πέρα. Ότι θα πέσει για άλλη μία φορά θύμα μπούλινγκ από τους άλλους ανήλικους, γιατί ήταν η ίδια το θύμα της επίθεσης.