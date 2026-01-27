Τραγωδία στη Ρουμανία: Το βίντεο σοκ της σύγκρουσης του φορτηγού με το βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ – Σκληρές εικόνες

  • Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Ρουμανία, όταν μίνι λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με φορτηγό στην εθνική οδό DN6.
  • Σύμφωνα με τις αρχές, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν, ενώ στο όχημα ταξίδευαν δέκα άτομα παρότι η χωρητικότητά του ήταν 8+1 θέσεις.
  • Ρουμανικά μέσα μεταδίδουν βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος, το οποίο δείχνει ένα βαν να χάνει τον έλεγχο κατά την προσπέραση και να συγκρούεται με φορτηγό.
Τραγωδία στη Ρουμανία: Το βίντεο σοκ της σύγκρουσης του φορτηγού με το βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ – Σκληρές εικόνες

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Ρουμανία, όταν μίνι λεωφορείο που είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία και την Λυών καθώς ο «δικέφαλος του Βορρά» την Πέμπτη αγωνίζεται κόντρα στην ομώνυμη ομάδα, συγκρούστηκε με φορτηγό στην εθνική οδό DN6, στην περιοχή Τιμίς. Σύμφωνα με τις αρχές, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τρεις σοβαρά.

Τραγωδία στη Ρουμανία: Πώς έγινε το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και οπαδοί του ΠΑΟΚ, καθώς το μίνι βαν μετέφερε τους φιλάθλους στη Γαλλία. Όπως αποκαλύφθηκε, ταξίδευαν 10 άτομα, παρότι η χωρητικότητά του ήταν 8+1 θέσεις.

Τα ρουμάνικα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο με τη στιγμή του δυστυχήματος. Όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο ένα μαύρο βαν προσπάθησε να κάνει προσπέραση με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να συγκρουστεί με φορτηγό που ερχόταν από την αντίθετη πλευρά.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

15:40 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

