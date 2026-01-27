Ζελένσκι: Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027

Σύνοψη από το

  • Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
  • Το Κίεβο αντιλαμβάνεται την ένταξη στην ΕΕ ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για την χώρα του.
  • Ο Ουκρανός Πρόεδρος έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, ότι «υπολογίζουμε στους εταίρους για την υποστήριξη της θέσης μας».
Enikos Newsroom

διεθνή

Ζελένσκι: Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027
Φωτογραφία: Reuters

Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πρόσθεσε ότι το Κίεβο αντιλαμβάνεται την ένταξη στην ΕΕ ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για την χώρα του.

«Για τον λόγο αυτό μιλάμε για μία συγκεκριμένη χρονολογία -το 2027- και υπολογίζουμε στους εταίρους για την υποστήριξη της θέσης μας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ουκρανός Πρόεδρος, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

