Τηλεθέαση (27/1): Η κατάταξη το βράδυ της Τρίτης – Τι νούμερα έκανε το MasterChef

Στην prime time ζώνη, την πρωτιά στο γενικό σύνολο κατακτά η σειρά «Να μ’ αγαπάς» του Alpha με 20,9%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο ευρύ κοινό. Ακολουθεί ο «Άγιος Έρωτας» με 17,5%, ενώ το «Ράδιο Αρβύλα» του ΑΝΤ1 διατηρεί σταθερά υψηλές επιδόσεις με 16,1%.
Στο δυναμικό κοινό, την πρώτη θέση καταλαμβάνει το MasterChef στο Star με 17,6%, δείχνοντας ότι παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό στις νεότερες ηλικίες. Πολύ κοντά βρίσκεται το «Να μ’ αγαπάς» με 17,4%, ενώ το «Ράδιο Αρβύλα» ακολουθεί με 16,2%, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση.
PRIME TIME – Γενικό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Σύνολο (%)
|1
|ALPHA
|Να μ΄αγαπάς
|20,9
|2
|ALPHA
|Άγιος έρωτας
|17,5
|3
|ANT1
|Ράδιο Αρβύλα
|16,1
|4
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|15,1
|5
|STAR
|MasterChef
|12,8
|6
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|12,8
|7
|ANT1
|Grand Hotel
|12,3
|8
|SKAI
|Survivor
|11
|9
|ANT1
|Γιατί ρε πατέρα
|3,3
|10
|OPEN
|Real View
|2,5
|11
|OPEN
|Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε)
|1,7
PRIME TIME – Δυναμικό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Δυναμικό (%)
|1
|STAR
|MasterChef
|17,6
|2
|ALPHA
|Να μ΄αγαπάς
|17,4
|3
|ANT1
|Ράδιο Αρβύλα
|16,2
|4
|ALPHA
|Άγιος έρωτας
|14,5
|5
|SKAI
|Survivor
|11,3
|6
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|10,1
|7
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|8,5
|8
|ANT1
|Grand Hotel
|8
|9
|OPEN
|Real View
|2,7
|10
|OPEN
|Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε)
|2,2
|11
|ANT1
|Γιατί ρε πατέρα
|2,1