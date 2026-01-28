Τηλεθέαση (27/1): Η κατάταξη το βράδυ της Τρίτης – Τι νούμερα έκανε το MasterChef

Στην prime time ζώνη, την πρωτιά στο γενικό σύνολο κατακτά η σειρά «Να μ’ αγαπάς» του Alpha με 20,9%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο ευρύ κοινό. Ακολουθεί ο «Άγιος Έρωτας» με 17,5%, ενώ το «Ράδιο Αρβύλα» του ΑΝΤ1 διατηρεί σταθερά υψηλές επιδόσεις με 16,1%.

Στο δυναμικό κοινό, την πρώτη θέση καταλαμβάνει το MasterChef στο Star με 17,6%, δείχνοντας ότι παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό στις νεότερες ηλικίες. Πολύ κοντά βρίσκεται το «Να μ’ αγαπάς» με 17,4%, ενώ το «Ράδιο Αρβύλα» ακολουθεί με 16,2%, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση.

PRIME TIME – Γενικό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Σύνολο (%) 1 ALPHA Να μ΄αγαπάς 20,9 2 ALPHA Άγιος έρωτας 17,5 3 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 16,1 4 MEGA Η γη της ελιάς 15,1 5 STAR MasterChef 12,8 6 MEGA Μια νύχτα μόνο 12,8 7 ANT1 Grand Hotel 12,3 8 SKAI Survivor 11 9 ANT1 Γιατί ρε πατέρα 3,3 10 OPEN Real View 2,5 11 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 1,7

PRIME TIME – Δυναμικό