Τηλεθέαση (27/1): Η κατάταξη το βράδυ της Τρίτης – Τι νούμερα έκανε το MasterChef

  • Στο γενικό σύνολο τηλεθέασης της 27ης Ιανουαρίου, την πρώτη θέση κατέκτησε η εκπομπή «Να μ΄αγαπάς» του ALPHA με ποσοστό 20,9%.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «MasterChef» του STAR βρέθηκε στην κορυφή, σημειώνοντας ποσοστό 17,6%.
  • Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η επίδοση του «Ράδιο Αρβύλα» του ΑΝΤ1, το οποίο κατέλαβε την τρίτη θέση και στα δύο κοινά, με 16,1% στο γενικό και 16,2% στο δυναμικό.
Τηλεθέαση
Στην prime time ζώνη, την πρωτιά στο γενικό σύνολο κατακτά η σειρά «Να μ’ αγαπάς» του Alpha με 20,9%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο ευρύ κοινό. Ακολουθεί ο «Άγιος Έρωτας» με 17,5%, ενώ το «Ράδιο Αρβύλα» του ΑΝΤ1 διατηρεί σταθερά υψηλές επιδόσεις με 16,1%.

Στο δυναμικό κοινό, την πρώτη θέση καταλαμβάνει το MasterChef στο Star με 17,6%, δείχνοντας ότι παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό στις νεότερες ηλικίες. Πολύ κοντά βρίσκεται το «Να μ’ αγαπάς» με 17,4%, ενώ το «Ράδιο Αρβύλα» ακολουθεί με 16,2%, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση.

PRIME TIME – Γενικό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Σύνολο (%)
1 ALPHA Να μ΄αγαπάς 20,9
2 ALPHA Άγιος έρωτας 17,5
3 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 16,1
4 MEGA Η γη της ελιάς 15,1
5 STAR MasterChef 12,8
6 MEGA Μια νύχτα μόνο 12,8
7 ANT1 Grand Hotel 12,3
8 SKAI Survivor 11
9 ANT1 Γιατί ρε πατέρα 3,3
10 OPEN Real View 2,5
11 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 1,7

PRIME TIME – Δυναμικό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Δυναμικό (%)
1 STAR MasterChef 17,6
2 ALPHA Να μ΄αγαπάς 17,4
3 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 16,2
4 ALPHA Άγιος έρωτας 14,5
5 SKAI Survivor 11,3
6 MEGA Μια νύχτα μόνο 10,1
7 MEGA Η γη της ελιάς 8,5
8 ANT1 Grand Hotel 8
9 OPEN Real View 2,7
10 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 2,2
11 ANT1 Γιατί ρε πατέρα 2,1

