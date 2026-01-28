Αναστασιάδης για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Έτρεμαν τα πόδια μου, δεν ήθελα να μιλήσω με κανέναν, δεν ξεπερνιέται

Συγκλονισμένη είναι η ολόκληρη η χώρα, μετά την τραγική είδηση του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, που στέρησε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που έκαναν το ταξίδι για τη Γαλλία και το ματς με τη Λιόν, ενώ τρεις ακόμη άνθρωποι είναι τραυματίες, με τα νέα ωστόσο για την υγεία τους να είναι αισιόδοξα.

Ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ, Άγγελος Αναστασιάδης, μίλησε στην εκπομπή του OPEN, “Ώρα Ελλάδος” με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά για το τραγικό δυστύχημα, δηλώνοντας συγκλονισμένος, ενώ ανέφερε πως δεν έχει από το σπίτι του, με τα πόδια του να τρέμουν.

«Είμαι συγκλονισμένος. Το έμαθα χθες το μεσημέρι, μιάμιση η ώρα. Από εκείνη την ώρα δεν βγήκα από το σπίτι. Έτρεμαν τα πόδια μου, δεν ήθελα να μιλήσω με κανέναν. Από τη στιγμή που είδα τις εικόνες στην τηλεόραση, έκλεισα και την τηλεόραση. Δεν πήγα στην Τούμπα. Ξέρετε εμείς στον ΠΑΟΚ, δεν προλαβαίνουμε να περάσουμε ένα γεγονός άσχημο. Δεν ξεπερνιέται. Απλά, απαλύνεται λίγο ο πόνος με το χρόνο και επανερχόμαστε πάλι.

Να θυμηθώ τα Τέμπη; Να θυμηθώ το πρόσφατο με την Εθνική ομάδα; Αυτά δεν είναι… είναι εθνικά πράγματα. Το κάθε παιδί και με τον τρόπο που χάνεται… Για τις γυναίκες εκεί στα Τρίκαλα, τι να πεις… Δεν μπορείς να πεις κάτι θετικό, είναι όλα τόσο αρνητικά με τον τρόπο που συμβαίνουν. Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου εξαφανίζονται πρόσωπα. Θα φύγω τώρα να πάω στην Τούμπα. Δεν είχα κουράγιο να οδηγήσω. Κάνω προσευχή για όλους», είπε μεταξύ άλλων.