Αναστασιάδης για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Έτρεμαν τα πόδια μου, δεν ήθελα να μιλήσω με κανέναν, δεν ξεπερνιέται

Σύνοψη από το

  • Συγκλονισμένη είναι η ολόκληρη η χώρα, μετά την τραγική είδηση του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, που στέρησε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Τρεις ακόμη άνθρωποι είναι τραυματίες, με τα νέα για την υγεία τους να είναι αισιόδοξα.
  • Ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ, Άγγελος Αναστασιάδης, δήλωσε συγκλονισμένος για το δυστύχημα, αναφέροντας πως «από εκείνη την ώρα δεν βγήκα από το σπίτι. Έτρεμαν τα πόδια μου, δεν ήθελα να μιλήσω με κανέναν».
  • Ο Αναστασιάδης τόνισε ότι τέτοια γεγονότα «δεν ξεπερνιέται. Απλά, απαλύνεται λίγο ο πόνος με το χρόνο», ενώ έκανε λόγο για «εθνικά πράγματα» συγκρίνοντάς τα με τα Τέμπη και το πρόσφατο με την Εθνική ομάδα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αναστασιάδης για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Έτρεμαν τα πόδια μου, δεν ήθελα να μιλήσω με κανέναν, δεν ξεπερνιέται

Συγκλονισμένη είναι η ολόκληρη η χώρα, μετά την τραγική είδηση του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, που στέρησε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που έκαναν το ταξίδι για τη Γαλλία και το ματς με τη Λιόν, ενώ τρεις ακόμη άνθρωποι είναι τραυματίες, με τα νέα ωστόσο για την υγεία τους να είναι αισιόδοξα.

Ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ, Άγγελος Αναστασιάδης, μίλησε στην εκπομπή του OPEN, “Ώρα Ελλάδος” με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά για το τραγικό δυστύχημα, δηλώνοντας συγκλονισμένος, ενώ ανέφερε πως δεν έχει από το σπίτι του, με τα πόδια του να τρέμουν.

«Είμαι συγκλονισμένος. Το έμαθα χθες το μεσημέρι, μιάμιση η ώρα. Από εκείνη την ώρα δεν βγήκα από το σπίτι. Έτρεμαν τα πόδια μου, δεν ήθελα να μιλήσω με κανέναν. Από τη στιγμή που είδα τις εικόνες στην τηλεόραση, έκλεισα και την τηλεόραση. Δεν πήγα στην Τούμπα. Ξέρετε εμείς στον ΠΑΟΚ, δεν προλαβαίνουμε να περάσουμε ένα γεγονός άσχημο. Δεν ξεπερνιέται. Απλά, απαλύνεται λίγο ο πόνος με το χρόνο και επανερχόμαστε πάλι.

Να θυμηθώ τα Τέμπη; Να θυμηθώ το πρόσφατο με την Εθνική ομάδα; Αυτά δεν είναι… είναι εθνικά πράγματα. Το κάθε παιδί και με τον τρόπο που χάνεται… Για τις γυναίκες εκεί στα Τρίκαλα, τι να πεις… Δεν μπορείς να πεις κάτι θετικό, είναι όλα τόσο αρνητικά με τον τρόπο που συμβαίνουν. Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου εξαφανίζονται πρόσωπα. Θα φύγω τώρα να πάω στην Τούμπα. Δεν είχα κουράγιο να οδηγήσω. Κάνω προσευχή για όλους», είπε μεταξύ άλλων.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τυρί ή βούτυρο: Τι είναι καλύτερο για τη χοληστερίνη, σύμφωνα με τους ειδικούς;

33χρονη παρένθετη μητέρα εξομολογείται την εμπειρία της: «Ένιωθα αόρατη και μόνη»

Nέο voucher έως 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων, ποιους θα αφορά

ΕΝΦΙΑ: Τελευταία ευκαιρία για «κούρεμα» στον φόρο ακινήτων -Όλες οι πληροφορίες

Gmail: Προβλήματα με τα φίλτρα και την αυτόματη ταξινόμηση

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
09:38 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Καλαμάτα: Διέρρηξαν τα γραφεία του ΚΤΕΛ – Δείτε βίντεο

Τα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας διέρρηξαν προχθές τη νύχτα τέσσερα άτομα, αρπάζοντας από...
09:27 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Βρέφος 7 ημερών μεταφέρθηκε νεκρό στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης από την Καλλιθέα ένα...
09:25 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Σοβαρά προβλήματα στα δικαστικά κτίρια της Αθήνας: Εισροές υδάτων και κλειστές αίθουσες – «Ελλοχεύουν κίνδυνοι» λένε οι υπάλληλοι

Στα σοβαρά προβλήματα που εντοπίζονται στα κτίρια που στεγάζουν τις δικαστικές υπηρεσίες, επαν...
08:36 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Κίνηση στο… κόκκινο: «Έμφραγμα» σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Η κίνηση κάνει για ακόμη μία ημέρα «πάρτι» στους δρόμους της Αττικής. «Έμφραγμα» έχει προκληθε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι