Γεωργιάδης για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ: Δεν κινδυνεύει η ζωή των 3 τραυματιών – Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας τους

Για την κατάσταση της υγείας των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία μίλησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” του ΟPEN, με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.

«Είχα ενδελεχή επικοινωνία μέχρι αργά το βράδυ με τον υφυπουργό διαχείρισης κρίσεων της Ρουμανίας και επικοινώνησα και με τον κ. Μάριο Τσάκα (μέλος Δ.Σ. ΠΑΕ ΠΑΟΚ) που έχει πάει στο νοσοκομείο. Από τους τρεις τραυματίες ο ένας, ως εκ του θαύματος, δεν έχει πάθει σχεδόν τίποτα, ο δεύτερος έχει κάποια κατάγματα, όχι όμως ιδιαίτερα σοβαρά, ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας. Έχει αρκετά κατάγματα και σε επικίνδυνα σημεία, δηλαδή σε αυχένα και σπονδυλική στήλη, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

«Δεν φαίνεται να του έχει δημιουργηθεί βλάβη, αλλά δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση να τον μετακινήσουμε, γι’ αυτό και περιμένουμε από τους γιατρούς αν μπορεί να μετακινηθεί ή όχι, γιατί ενδεχομένως πρέπει να είναι σε πλήρη ακινησία», πρόσθεσε σχετικά με τον οπαδό που είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος και εξετάζεται το σενάριο διακομιδής του στην Ελλάδα.

Νωρίτερα, στην ίδια εκπομπή είχε μιλήσει και ο κ. Τσάκας, ο οποίος αναφέρθηκε στους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ και στις ενέργειες της ΠΑΕ. «Από τα ξημερώματα φτάσαμε στην πόλη που βρίσκονται οι τρεις τραυματίες. Θέλουμε να ελπίζουμε πώς η υγεία και των τριών θα εξελιχθεί καλά. Είμαστε σε επικοινωνία με τις προξενικές αρχές και τους γιατρούς, για να συνεννοηθούμε σχετικά με το πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση, αν και πόσο θα παραμείνουν εδώ ή θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιες ενέργειες για την επιστροφή τους στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε σε συνεννόηση με τους γιατρούς για το θέμα αυτό», είπε. Όπως σημείωσε, «μέχρι στιγμής εξελίσσονται όλα ομαλά από πλευράς επικοινωνίας με τις ρουμανικές αρχές, αλλά δεν παύει να είναι μία πολύ δύσκολη κατάσταση».

Σχετικά με τους επτά οπαδούς της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους, έκανε λόγο για μία πολύ δύσκολη διαχείριση. «Η εντολή του προέδρου είναι να φροντίσουμε τα πάντα, για να γίνει με τον πλέον ανώδυνο τρόπο όλο αυτό για τις οικογένειες, όσο ανώδυνη μπορεί να είναι αυτή η διαδικασία. Να βοηθήσουμε έστω να μην έχουν καμία σκοτούρα για όλα τα διαδικαστικά. Θα τα αναλάβουμε όλα εμείς», ανέφερε.

«Ζώντας αυτή την κατάσταση εδώ, δεν έχω στο μυαλό μου τον αυριανό αγώνα. Όλα αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα», κατέληξε ο κ. Τσάκας.