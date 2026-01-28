Το ταξίδι των οπαδών του ΠΑΟΚ που κατέληξε σε τραγωδία: Θρήνος για τους 7 νεκρούς – Αισιοδοξία για τους τραυματίες

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία, με απολογισμό 7 νεκρούς και 3 τραυματίες, οι οποίοι ταξίδευαν προς τη Γαλλία με τουριστικό βαν, όταν ενεπλάκησαν σε πολύνεκρη σύγκρουση κοντά στην Τιμισοάρα.

Αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τριών τραυματιών από το πολύνεκρο τροχαίο. Αυτό το μήνυμα αποκόμισε η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία Λιλή Γραμματίκη η οποία επισκέφτηκε, το βράδυ της Τρίτης, το νοσοκομείο και ενημερώθηκε από την διεύθυνση για την υγεία των τριών τραυματιών.

«Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ’ αυτήν την τραγωδία όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία.

Η ίδια ανέφερε ότι ο τραυματίας που είναι στην εντατική δεν είναι διασωληνωμένος αλλά βρίσκεται υπό τεχνητό κώμα. Σήμερα, Τετάρτη, όπως είπε, θα βγουν όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και οι γιατροί θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση. Η κ. Γραμματίκη ανέφερε παράλληλα ότι η πρεσβεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές για τον επαναπατρισμό των νεκρών, τα πτώματα των οποίων βρίσκονται στο νεκροτομείο της πόλης Λούγκος.

«Η ταυτοποίηση των νεκρών δεν έχει ολοκληρωθεί όταν αυτό θα συμβεί θα κινήσουμε την διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα» δήλωσε η Ελληνίδα πρέσβης. Τόνισε ότι τα ονόματα των νεκρών είναι γνωστά, έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς τους αλλά δεν θα δοθούν στην δημοσιότητα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Το βράδυ της Τρίτης εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ έφτασαν με πέντε λεωφορεία στην Τιμισοάρα, και συγκεντρώθηκαν σιωπηλά μπροστά από το νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν στους τραυματίες. Εκπρόσωπους των οπαδών δέχτηκε η διεύθυνση του νοσοκομείου και αφού ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών αναχώρησαν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, για την Ελλάδα. Οι οπαδοί αυτοί ταξίδευαν οδικώς για την Γαλλία και όσο βρίσκονταν στην Ουγγαρία έμαθαν για το τραγικό δυστύχημα και διέκοψαν το ταξίδι.

Σε δηλώσεις του στο Mega ο Ντορέλ Σαντέσκ είπε ότι από τους τρεις τραυματίες ο ένας είναι πιο σοβαρά και βρίσκεται στη ΜΕΘ με πολλαπλά κατάγματα και τραύματα στον πνεύμονα.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου εξήγησε ότι ο οπαδός που είναι στη ΜΕΘ είναι σταθεροποιημένος και όχι σε καταστολή. Δεν έχει διασωληνωθεί, του χορηγείται όμως λίγο οξυγόνο από τη μάσκα.

Οι άλλοι δύο δεν έχουν τραύματα που εμπνέουν ανησυχία. Ένας είναι τραυματισμένος στη λεκάνη και ο άλλος έχει κακώσεις στην σπονδυλική στήλη.

Σε ερώτημα για το αν θα συνεχιστεί η θεραπεία τους στην Ελλάδα, ο διευθυντής του νοσοκομείου είπε ότι αυτό θα το κρίνουν οι γιατροί σήμερα Τετάρτη. Η θεραπεία θα μπορούσε να συνεχιστεί στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να συνυπολογιστεί αν θα επιβαρυνθεί η κατάστασή τους από το ταξίδι.

Στη Τιμισοάρα έφτασε η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία, που ήδη επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον διευθυντή του νοσοκομείου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Lugojelul, στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, όταν ο οδηγός του μαύρου βαν προσπάθησε να κάνει προσπέραση σε βυτιοφόρο. Πριν προλάβει να επιστρέψει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό, με αποτέλεσμα το όχημα να διαλυθεί σε χιλιάδες κομμάτια. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, επτά άτομα έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, ενώ ακόμη τρεις τραυματίστηκαν – δύο σοβαρά και ένας ελαφρά. Ο τελευταίος ήταν εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια.

Το συγκλονιστικό βίντεο της σύγκρουσης https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2026/01/troxaio-1.mp4 Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους βρίσκεται ο Γιώργος Καραμήτρος, Έλληνας κάτοικος της πόλης, ο οποίος κινητοποιήθηκε άμεσα για να προσφέρει βοήθεια και στήριξη. «Είμαι βαθιά συγκινημένος για τα παιδιά. Από την πρώτη στιγμή είμαστε εδώ πέρα να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε το παραπάνω», δήλωσε εμφανώς φορτισμένος στο STAR. Το δρομολόγιο που θα έκαναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ Το βαν στο οποίο επέβαιναν οι οπαδοί εκτελούσε το δρομολόγιο μέσα από χώρες που βρίσκονται εντός ζώνης Σένγκεν, ώστε να αποφευχθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η διαδρομή αυτή αποδείχθηκε μοιραία για τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για το ματς της ομάδας τους με τη Λυών, καθώς η σύγκρουση με φορτηγό είχε τραγική κατάληξη. Τι εξετάζουν οι Αρχές Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων η υπερκούραση του οδηγού και πιθανές παραβάσεις ασφαλείας. Η ρουμανική κοινωνία, όπως και η ελληνική, έχουν βυθιστεί στο πένθος για τους νέους που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους ταξιδεύοντας για την ομάδα που αγαπούσαν. Τα πιθανά σενάρια για τη μοιραία σύγκρουση του βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ με το φορτηγό – Τι λέει ειδικός Ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση, Τίτι Άουρ, μιλώντας στο Digi 24, προσπάθησε να ρίξει φως στις πιθανές αιτίες του δυστυχήματος. Όπως εξήγησε, όλα δείχνουν πως ο οδηγός του μίνι λεωφορείου, που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, γεγονός που οδήγησε στη σύγκρουση. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο οδηγός ενδέχεται να ευθύνεται για το δυστύχημα, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμα σαφές τι ακριβώς συνέβη μέσα στο όχημα. Ο Τίτι Άουρ περιέγραψε τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την τραγική έκβαση. «Κάτι συνέβη μέσα στο μίνι λεωφορείο. Μια πιθανότητα θα ήταν να ένιωσε ναυτία ή να ήταν αφηρημένος, κάτι που είναι συχνό για επαγγελματίες οδηγούς. Μια έντονη απόσπαση της προσοχής, σε τέτοιο βαθμό που δεν πρόσεξε ότι το αυτοκίνητο είχε σταματήσει προς τα αριστερά. Είτε μπήκε σε μια συζήτηση, είτε σε έναν καβγά, είτε κοίταξε το τηλέφωνό του. Είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρουμάνος ειδικός. Παράλληλα, ο Άουρ υπογράμμισε πως ο οδηγός του φορτηγού δεν θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι για να αποτρέψει τη σύγκρουση. «Ο οδηγός του φορτηγού δεν είχε χρόνο να κάνει τίποτα… από τη δική μου οπτική γωνία δεν θα μπορούσε να την είχε αποφύγει. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι ένοχος», τόνισε, επισημαίνοντας πως όλα συνέβησαν σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και χωρίς δυνατότητα αντίδρασης.

Στην Τούμπα Λουτσέσκου και παίκτες του ΠΑΟΚ: Άφησαν λουλούδια στη μνήμη των 7 οπαδών της ομάδας

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πένθους, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο προπονητής της ομάδας Ράζβαν Λουτσέσκου και μέλη της διοίκησης του συλλόγου βρέθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους επτά φίλους της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους.

Οι σημαίες στην Τούμπα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ οι οικογένειες των αδικοχαμένων νέων ζουν ώρες αγωνίας ενόψει της ολοκλήρωσης της ταυτοποίησης και του επαναπατρισμού των σωρών.

Ξύπνησαν «μαύρες μνήμες» από την τραγωδία του 1999 στα Τέμπη για τον ΠΑΟΚ – Οι ανατριχιαστικές ομοιότητες των 2 δυστυχημάτων

Η «κατάρα» που κυνηγάει τον ΠΑΟΚ να θρηνεί τα παιδιά του στην άσφαλτο, έπεσε ξανά βαριά πάνω από την ασπρόμαυρη ποδοσφαιρική οικογένεια. Το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία – 7 νεκροί και 3 βαριά τραυματίες – «ξύπνησε» εκείνες τις «μαύρες» μνήμες από το δυστύχημα του 1999 στα Τέμπη. Εκεί που «έσβησαν» 6 φίλαθλοι του Δικέφαλου του Βορρά και ο οδηγός του πούλμαν.

Οι ομοιότητες των δύο τροχαίων δυστυχημάτων σε Τέμπη και Ρουμανία είναι ανατριχιαστικές.

Καταρχάς μία μοιραία προσπέραση ήταν εκείνη που οδήγησε στον θάνατο τους 7 επιβάτες τόσο του πούλμαν στα Τέμπη, όσο και τους 7 επιβάτες του mini bus στη Ρουμανία.

Ανατριχιαστικός είναι και ο ίδιος αριθμός των νεκρών: 7 στα Τέμπη (6 φίλαθλοι + ο οδηγός) και 7 και στη Ρουμανία.

Η σφοδρή σύγκρουση και στα δύο δυστυχήματα, έγινε με φορτηγό, σε μετωπική στο αντίθετο ρεύμα.

Η διαφορά είναι ότι στα Τέμπη οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ επέστρεφαν από αγώνα της ομάδας τους στην Αθήνα, ενώ στη Ρουμανία πήγαιναν οδικώς στη Λυών για να παρακολουθήσουν το ματς της ομάδας τους με τους Γάλλους.