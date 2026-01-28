Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η φαινομενικά «τέλεια» ζωή της Μελισσάνθης αρχίζει να γκρεμίζεται

Σύνοψη από το

  • Η αγαπημένη σειρά «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» επιστρέφει με νέα συγκλονιστικά επεισόδια την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00, φέρνοντας ραγδαίες εξελίξεις στη ζωή της Μελισσάνθης.
  • Μία μετακόμιση φέρνει στη ζωή τους τη Γιασεμή, μια νεαρή υπηρέτρια, που πυροδοτεί τη ζήλια της Μελισσάνθης, ενώ μια κρυφή συνάντηση με τον Άγγελο θα της κοστίσει ακριβά.
  • Εκβιασμοί και ζήλιες φέρνουν την Μελισσάνθη σε απόγνωση, την ώρα που ο Απόστολος νιώθει την απομάκρυνσή της. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την φαινομενικά «τέλεια» ζωή της;
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νάντια Ρηγάτου

Media

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η φαινομενικά «τέλεια» ζωή της Μελισσάνθης αρχίζει να γκρεμίζεται

Η αγαπημένη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» επιστρέφει με νέα συγκλονιστικά επεισόδια την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00 και οι εξελίξεις στη ζωή της Μελισσάνθης θα είναι ραγδαίες.

Ο Απόστολος, μετά την εγχείρηση καρδιάς, θα χρειαστεί ιδιαίτερη φροντίδα και η Μελισσάνθη του αφιερώνεται πλήρως, βγάζοντας τον Άγγελο από τη ζωή της.

Μία μετακόμιση σε νέο σπίτι, φέρνει στη ζωή τους τη Γιασεμή, μια νεαρή υπηρέτρια από τη Νάξο, η οποία θα πυροδοτήσει τη ζήλια και τις ανασφάλειες της Μελισσάνθης.

Μη μπορώντας να μείνει μακριά από τον Άγγελο, τον συναντά αλλά αυτή η συνάντηση θα της κοστίσει καθώς ένα ζευγάρι μάτια τους παρακολουθεί ενώ φιλιούνται.

Εκβιασμοί και ζήλιες, φέρνουν σε απόγνωση την Μελισσάνθη την ίδια στιγμή που ο Απόστολος καταλαβαίνει ότι έχει αρχίσει να απομακρύνεται από κοντά του και η αδερφή της, η Ιουλία, της ανακοινώνει την εγκυμοσύνη της.

Μήπως έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την Μελισσάνθη και την φαινομενικά «τέλεια» ζωή της;

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι, βασισμένο στο best – seller της Λένας Μαντά, επιστρέφει με νέα επεισόδια την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00.

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Δείτε εδώ το trailer

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βυθίζονται ή επιπλέουν τα κόπρανα σας; Τι σημαίνει για την υγεία σας

Το κόλπο για να επιλέγετε τις πατάτες με τη μεγαλύτερη θρεπτική αξία

Nέο voucher έως 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων, ποιους θα αφορά

ΕΝΦΙΑ: Τελευταία ευκαιρία για «κούρεμα» στον φόρο ακινήτων -Όλες οι πληροφορίες

Gmail: Προβλήματα με τα φίλτρα και την αυτόματη ταξινόμηση

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
08:00 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
07:17 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Οι αθλητικές μεταδόσεις 28/1/2026

Το ματς Άγιαξ – Ολυμπιακός για το UEFA Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικ...
03:43 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

MasterChef: Οι 3 νέες αποχωρήσεις λίγο πριν από την είσοδο στο σπίτι

Στο τέλος της έφτασε η διαδικασία για την είσοδο στο σπίτι του MasterChef 10, με τη δοκιμασία ...
00:52 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Το τελευταίο νησί: Η νέα σειρά της Ερτ1 με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Κωνσταντίνου έρχεται στις οθόνες μας

Η νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ «Το τελευταίο νησί», κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, την Κυριακή 8 Φεβ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι