Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η φαινομενικά «τέλεια» ζωή της Μελισσάνθης αρχίζει να γκρεμίζεται

Η αγαπημένη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» επιστρέφει με νέα συγκλονιστικά επεισόδια την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00 και οι εξελίξεις στη ζωή της Μελισσάνθης θα είναι ραγδαίες.

Ο Απόστολος, μετά την εγχείρηση καρδιάς, θα χρειαστεί ιδιαίτερη φροντίδα και η Μελισσάνθη του αφιερώνεται πλήρως, βγάζοντας τον Άγγελο από τη ζωή της.

Μία μετακόμιση σε νέο σπίτι, φέρνει στη ζωή τους τη Γιασεμή, μια νεαρή υπηρέτρια από τη Νάξο, η οποία θα πυροδοτήσει τη ζήλια και τις ανασφάλειες της Μελισσάνθης.

Μη μπορώντας να μείνει μακριά από τον Άγγελο, τον συναντά αλλά αυτή η συνάντηση θα της κοστίσει καθώς ένα ζευγάρι μάτια τους παρακολουθεί ενώ φιλιούνται.

Εκβιασμοί και ζήλιες, φέρνουν σε απόγνωση την Μελισσάνθη την ίδια στιγμή που ο Απόστολος καταλαβαίνει ότι έχει αρχίσει να απομακρύνεται από κοντά του και η αδερφή της, η Ιουλία, της ανακοινώνει την εγκυμοσύνη της.

Μήπως έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την Μελισσάνθη και την φαινομενικά «τέλεια» ζωή της;

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι, βασισμένο στο best – seller της Λένας Μαντά, επιστρέφει με νέα επεισόδια την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00.

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Δείτε εδώ το trailer: