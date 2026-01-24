Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Επιστρέφει με ραγδαίες αλλαγές στις ζωές των 5 κοριτσιών

Σύνοψη από το

  • Η αγαπημένη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» επιστρέφει με νέα συγκλονιστικά επεισόδια την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00.
  • Οι 5 ηρωίδες έχουν φύγει από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, ακολουθώντας τα όνειρά τους, και πλέον έρχονται αντιμέτωπες με τις επιλογές και τις συνέπειες των αποφάσεών τους.
  • Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή βρίσκονται αντιμέτωπες με προσωπικά διλήμματα και ραγδαίες αλλαγές που θα καθορίσουν τη μοίρα τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νάντια Ρηγάτου

Media

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Επιστρέφει με ραγδαίες αλλαγές στις ζωές των 5 κοριτσιών

Η αγαπημένη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» επιστρέφει με νέα συγκλονιστικά επεισόδια την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00 και η αντίστροφη μέτρηση για τις ραγδαίες αλλαγές που έρχονται στις ζωές των 5 κοριτσιών, έχει ήδη ξεκινήσει.

Οι 5 ηρωίδες, η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή, έχουν φύγει από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι κι έχουν ακολουθήσει τα όνειρά τους, μακριά από την προστασία της μητέρας τους, Θεοδώρας.

Έχοντας χτίσει τις ζωές που ονειρεύονταν από μικρές ή τουλάχιστον νόμιζαν πως ονειρεύονταν, έρχονται αντιμέτωπες με τις επιλογές τους και τις συνέπειες των αποφάσεων τους.

Η Μελισσάνθη βρίσκεται σε δίλημμα ανάμεσα στον σύζυγό της Απόστολο και στον εραστή της, Άγγελο όμως η βεβαρημένη υγεία του Απόστολου την «δένει» δίπλα του.

Η Ιουλία ξεκινά μία καινούργια ζωή στην Ρόδο με τον Φωκά, όπου θα γνωρίσει νέους ανθρώπους που θα αλλάξουν τη μοίρα της.

Η Ασπασία ακολουθεί το όνειρό της να γίνει τραγουδίστρια μακριά από το σπίτι και την οικογένεια της και η νέα της καθημερινότητα στη Ρόδο θα αλλάξει το χαρακτήρα της.

Η Πολυξένη σιγά – σιγά κατακτά τον χώρο του κινηματογράφου αλλά όσο πιο επιτυχημένη γίνεται τόσο περισσότερο μειώνονται τα αισθήματά της για τον Ηλία.

Η Μαγδαληνή έρχεται σε κόντρα με όλους και με όλα μέχρι να μάθει την αλήθεια για τον Οδυσσέα αλλά οι εξελίξεις στη ζωή της θα την αναγκάσουν να συμβιβαστεί.

Μέσα από δυνατές ερμηνείες, υψηλή αισθητική παραγωγή και κινηματογραφικές σκηνές, «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένο στο best – seller της Λένας Μαντά, επιστρέφει με νέα επεισόδια την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00.

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Δείτε εδώ το trailer

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περισσότεροι από 17.000 πολίτες έχουν ήδη εξυπηρετηθεί από τις Κινητές Ομάδες Υγείας

Πρησμένα δάχτυλα: Ποιες παθήσεις μπορεί να τα προκαλέσουν

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Πληρωμές με IRIS: Έρχονται νέες αλλαγές στις συναλλαγές – Τι εξετάζει η ΔΙΑΣ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:27 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Οι αθλητικές μεταδόσεις 24/1/2026

Tα τρία ματς που ανοίγουν την αυλαία της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ...
07:00 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
05:43 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Οι αθλητικές εφημερίδες 24/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 24/1/2026.
18:02 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Θανάσης Λάλας: «Ήμουν 186 κιλά και τώρα είμαι κάτω από τα 100 – Στο Τόκιο δεν μπορούσα να βρω να αγοράσω ρούχα»

Για τα πολλά κιλά που έχασε μίλησε ο Θανάσης Λάλας στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι