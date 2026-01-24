Πολιτική Προστασία: Νέα εργαλεία κατά των πλημμυρών – Σχέδια και επιστημονικές επιτροπές για χαρτογραφήσεις

Νέα εργαλεία για την πρόληψη των πλημμυρικών φαινομένων, όπως αυτά που έπληξαν πρόσφατα την Αττική, εισάγει το νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «Ενεργή Μάχη», που βρίσκεται σε διαβούλευση. Στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου προβλέπεται η σύσταση Υποεπιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου και η ίδρυση Μονάδας Επιχειρησιακής Μετεωρολογίας (Unit7–METEO) στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), επιδιώκοντας, μέσω αυτών των ρυθμίσεων, να αξιοποιήσει την επιστημονική τεχνογνωσία για την πρόληψη από τέτοια φαινόμενα καθώς και για την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στην Υποεπιτροπή Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου, θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες, όπως υδρολόγοι, όπου θα εκτιμούν και θα αξιολογούν συνεχώς τον πλημμυρικό κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψιν όχι μόνο τα μετεωρολογικά δεδομένα, αλλά και την ευαλωτότητα κάθε περιοχής, τον κορεσμό του εδάφους, τη συμπεριφορά των ρεμάτων και τις τοπικές υποδομές. Η Υποεπιτροπή θα λειτουργεί εντός της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και μεταξύ άλλων θα αποτιμά επιστημονικά τον βαθμό του πλημμυρικού κινδύνου σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ενώ θα παρέχει επιστημονική υποστήριξη στη λήψη προληπτικών μέτρων.

Όσον αφορά την ίδρυση επιχειρησιακής μετεωρολογικής μονάδας (Unit7–METEO) στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας, η νέα μονάδα θα συνδράμει με εξειδικευμένες μετεωρολογικές αναλύσεις και προβλέψεις επιχειρησιακού χαρακτήρα σε εικοσιτετράωρη βάση με στόχο την ενίσχυση του προληπτικού σχεδιασμού και της ετοιμότητας αλλά και την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων πριν και κατά την εξέλιξη έντονων καιρικών φαινομένων. Επιπλέον, η Unit7–METEO θα λειτουργεί συμπληρωματικά με την επιστημονική εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου, ενώ θα συμβάλλει και στη βελτίωση της ακρίβειας των έγκαιρων προειδοποιήσεων, όπως τα μηνύματα του 112.

Στην πράξη, η απλή πρόγνωση βροχόπτωσης θα συνοδεύεται από εκτιμήσεις για τον χρόνο εκδήλωσης, τη γεωγραφική κατανομή, την ένταση και τις πιθανές επιπτώσεις σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα υποχρεωτικά τοπικά ειδικά σχέδια πρόληψης πλημμυρικού κινδύνου που θα πρέπει να καταρτίσουν δήμοι και Περιφέρειες. Σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας, μέσω του νέου νομοθετικού πλαισίου, η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να χαρτογραφήσει με συστηματικό τρόπο τις περιοχές αυξημένης τρωτότητας, να προσδιορίσει τις προτεραιότητες παρεμβάσεων και να εντάξει την πρόληψη των πλημμυρικών φαινομένων στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό και στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών της. Ωστόσο, κατά τις ίδιες πηγές, το νομοσχέδιο λαμβάνοντας υπόψιν τις διαφορετικές δυνατότητες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο σε διοικητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, προβλέπει μία μεταβατική περίοδο, με σαφή χρονοδιαγράμματα για την εκπόνηση των νέων σχεδίων, καθώς και επιστημονική και διοικητική υποστήριξη από το κεντρικό κράτος, ώστε η εφαρμογή του πλαισίου να είναι σταδιακή και λειτουργική.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους, οι οποίοι εμφανίζουν αυξημένη ευαλωτότητα και έκθεση σε πλημμυρικούς κινδύνους, αλλά συχνά στερούνται επαρκών τεχνικών και διοικητικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, στοχευμένες ενέργειες για την υποστήριξη της κατάρτισης και υλοποίησης των Ειδικών Σχεδίων Πρόληψης Πλημμυρικού Κινδύνου, ενώ όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές η σχετική δράση θα εντάσσεται στον ετήσιο προγραμματισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ