Η ταινία τρόμου με τα «καταραμένα αντικείμενα» που «κόβει» την ανάσα – Η απόλυτη κινηματογραφική πρόταση για τους λάτρεις των θρίλερ

Πόσο εύκολο είναι να επιβιώσεις όταν απέναντί σου έχεις τρομακτικά πνεύματα που αυτό που επιθυμούν είναι να σου στερήσουν τη ζωή; Πώς μπορείς να σωθείς από ένα τέλος που μοιάζει να είναι σίγουρο; Αυτά τα… ασυνήθιστα ερωτήματα απαντώνται μέσω της ταινίας τρόμου τα «Ταρώ του Θανάτου» -ένα από τα πιο πρόσφατα φιλμ του συγκεκριμένου είδους.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

«Καταραμένα» αντικείμενα που εάν χρησιμοποιηθούν, μπορούν να φέρουν σε επαφή τον άνθρωπο με «σκοτεινά» πνεύματα, χωρίς απαραίτητα να είναι αυτός ο σκοπός, και να κάνουν τους χειρότερους εφιάλτες πραγματικότητα, είναι ίσως αυτό που ψάχνουν από μία ταινία τρόμου, οι φανατικοί θαυμαστές του είδους τα τελευταία χρόνια.

Αν λοιπόν αυτό είναι που θες να παρακολουθήσεις σε μία ταινία τρόμου το βράδυ του Σαββάτου σου, τα «Ταρώ του Θανάτου» που βρίσκονται στο Netflix είναι ενδεχομένως μία καλή επιλογή για εσένα.

Η ταινία, που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2024, έχει ως βασικούς ήρωες επτά νέα παιδιά, τα οποία νοίκιασαν μία έπαυλη, προκειμένου να γιορτάσουν τα γενέθλια ενός μέλους της παρέας τους.

Όταν ανακαλύπτουν μία παλιά τράπουλα ταρώ στη κατοικία, μία από τις κοπέλες της παρέας αναλαμβάνει να πει τη μοίρα στους φίλους της. Αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι παίρνοντας αυτή την απόφαση, οι ζωές τους θα βρεθούν σε θανάσιμο κίνδυνο.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της ταινίας έχουν αναλάβει η Χάριετ Σλέιτερ, ο Γούλφγκανγκ Νόβογκρατς, ο Τζέικομπ Μπαταλόν, η Αβάντικα Βαντανάπου, η Χάμπερλι Γκονζάλεζ, ο Αντέιν Μπράντλεϊ και η Λάρσεν Τόμσον. Σεναριογράφοι και σκηνοθέτες του φιλμ είναι η Άννα Χάλμπεργκ και ο Σπένσερ Κόεν.

Δείτε το trailer