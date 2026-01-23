Ελένη Χατζίδου: «Υπάρχουν πατεράδες που δεν ξέρουν σε ποιο συρτάρι είναι τα εσώρουχα του παιδιού τους και τι ώρα κοιμάται το βράδυ»

Με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Δημήτρη Αλεξάνδρου στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου στο «Breakfast@Star» έκαναν μία γενική συζήτηση σχετικά με τον ρόλο του πατέρα, με την Ελένη Χατζίδου να εκφράζει τη δική της άποψη.

Η οικοδέσποινα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του STAR, ανέφερε πως ορισμένοι πατεράδες «έχουν κερδίσει με το σπαθί τους το να είναι “συνοδευτικοί”», προσθέτοντας ότι κάποιοι «δεν ξέρουν σε ποιο συρτάρι είναι τα εσώρουχα του παιδιού τους και τι ώρα κοιμάται το βράδυ».

Συγκεκριμένα, η Ελένη Χατζίδου είπε, στη διάρκεια του «Breakfast@Star» ότι: «Το να είναι “συνοδευτικοί”, μερικοί να το πω έτσι και ψιλοειρωνικά, το έχουν κερδίσει με το σπαθί τους! Θέλω να σου πω ότι όταν λέμε πως ο πατέρας δεν ασχολείται… Και το βλέπεις, υπάρχει στα περισσότερα σπίτια παιδιά».

«Καλώς ή κακώς είναι η πλειοψηφία των πατεράδων που δεν ασχολούνται. Υπάρχουν πατεράδες που δεν ξέρουν σε ποιο συρτάρι είναι τα εσώρουχα του παιδιού τους, τι ώρα κοιμάται το παιδί το βράδυ. Συζητάω με όλες τις μαμάδες από Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, αυτές τις συζητήσεις κάνουμε», συνέχισε η παρουσιάστρια.