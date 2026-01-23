Ελένη Χατζίδου: «Υπάρχουν πατεράδες που δεν ξέρουν σε ποιο συρτάρι είναι τα εσώρουχα του παιδιού τους και τι ώρα κοιμάται το βράδυ»

Σύνοψη από το

  • Η Ελένη Χατζίδου εξέφρασε την άποψή της για τον ρόλο του πατέρα, με αφορμή δηλώσεις του Δημήτρη Αλεξάνδρου.
  • Η οικοδέσποινα του «Breakfast@Star» ανέφερε πως ορισμένοι πατεράδες «έχουν κερδίσει με το σπαθί τους το να είναι συνοδευτικοί».
  • Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «υπάρχουν πατεράδες που δεν ξέρουν σε ποιο συρτάρι είναι τα εσώρουχα του παιδιού τους και τι ώρα κοιμάται το βράδυ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ελένη Χατζίδου
Φωτογραφία: Instagram/eleni.hatzidou

Με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Δημήτρη Αλεξάνδρου στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου στο «Breakfast@Star» έκαναν μία γενική συζήτηση σχετικά με τον ρόλο του πατέρα, με την Ελένη Χατζίδου να εκφράζει τη δική της άποψη.

Η οικοδέσποινα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του STAR, ανέφερε πως ορισμένοι πατεράδες «έχουν κερδίσει με το σπαθί τους το να είναι “συνοδευτικοί”», προσθέτοντας ότι κάποιοι «δεν ξέρουν σε ποιο συρτάρι είναι τα εσώρουχα του παιδιού τους και τι ώρα κοιμάται το βράδυ».

Συγκεκριμένα, η Ελένη Χατζίδου είπε, στη διάρκεια του «Breakfast@Star» ότι: «Το να είναι “συνοδευτικοί”, μερικοί να το πω έτσι και ψιλοειρωνικά, το έχουν κερδίσει με το σπαθί τους! Θέλω να σου πω ότι όταν λέμε πως ο πατέρας δεν ασχολείται… Και το βλέπεις, υπάρχει στα περισσότερα σπίτια παιδιά».

«Καλώς ή κακώς είναι η πλειοψηφία των πατεράδων που δεν ασχολούνται. Υπάρχουν πατεράδες που δεν ξέρουν σε ποιο συρτάρι είναι τα εσώρουχα του παιδιού τους, τι ώρα κοιμάται το παιδί το βράδυ. Συζητάω με όλες τις μαμάδες από Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, αυτές τις συζητήσεις κάνουμε», συνέχισε η παρουσιάστρια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συναγερμός για τη γρίπη: 6χρονος νοσηλεύεται στην εντατική – Αύξηση 30% στις εισαγωγές

Ρεκόρ στις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα: 378 επεμβάσεις το 2025

Καταναλωτικά δάνεια: Πόσα εκταμιεύονται ψηφιακά – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Μόνιμες προσλήψεις στη ΣΤΑΣΥ: Από σήμερα οι αιτήσεις – Οι ειδικότητες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:50 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ζενεβιέβ Μαζαρί για Βίκυ Καγιά: «Αν λείπει στα κανάλια, να την πάρουν – Εγώ μέχρι στιγμής κανάλι δεν έχω»

Την Ζενεβιέβ Μαζαρί συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών σε έξοδό της. Μεταξύ ...
11:15 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Έπεσε θύμα κλοπής η Εύη Δρούτσα: Της απέσπασαν 22.000 ευρώ από το σπίτι της

Θύμα κλοπής έπεσε η Εύη Δρούτσα πριν από λίγες ώρες. Η γνωστή στιχουργός γνωστοποίησε το περισ...
10:45 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Γιάννης Σπαλιάρας για Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Δεν μπορώ να πω ότι με ενόχλησε η αποκάλυψή της – Εγώ δεν θα επέλεγα να δημοσιοποιήσω κάτι τέτοιο»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη πριν από περίπου ένα μήνα ήταν καλεσμένη στο κανάλι του Fipster στο Yout...
10:05 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Αντώνης Μυριαγκός: «Όταν μου είπαν πως θέλουν να κάνω τον Καποδίστρια, πάγωσα»

Η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 25 ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι