Γιάννης Σπαλιάρας για Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Δεν μπορώ να πω ότι με ενόχλησε η αποκάλυψή της – Εγώ δεν θα επέλεγα να δημοσιοποιήσω κάτι τέτοιο»

  • Η Δήμητρα Αλεξανδράκη αποκάλυψε στο κανάλι του Fipster στο Youtube πως πριν από αρκετά χρόνια είχε έρθει πιο κοντά με τον Γιάννη Σπαλιάρα.
  • Ο Γιάννης Σπαλιάρας απάντησε στην αποκάλυψη της influencer, δηλώνοντας: «Δεν μπορώ να πω ότι με ενόχλησε. Εγώ δεν θα επέλεγα να δημοσιοποιήσω κάτι τέτοιο, αλλά ύστερα από 15 χρόνια έχει παραγραφεί νομίζω!»
  • Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στις συχνές ερωτήσεις για την εμφάνισή του, λέγοντας: «Έχω βαρεθεί πραγματικά να απαντάω σε αυτό, δεν βάφω τα μαλλιά μου παιδιά, να είστε καλά».
Γιάννης Σπαλιάρας
Φωτογραφία: Instagram/gspaliaras

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη πριν από περίπου ένα μήνα ήταν καλεσμένη στο κανάλι του Fipster στο Youtube. Εκεί, η influencer και επιχειρηματίας, είχε αποκαλύψει πως πριν από αρκετά χρόνια είχε έρθει πιο κοντά με τον Γιάννη Σπαλιάρα.

Συγκεκριμένα, όταν ο Fipster της είχε ζητήσει να του πει έναν Έλληνα γνωστό που έχει κάνει κάτι και δεν το ξέρει ο κόσμος, η Δήμητρα Αλεξανδράκη είχε αναφερθεί στο μοντέλο και ηθοποιό.

Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν τον καλλιτέχνη σε βραδινή του έξοδο και εκεί τον ρώτησαν για την αποκάλυψη της influencer.

«Δεν μπορώ να πω ότι με ενόχλησε. Εντάξει, εγώ δεν θα επέλεγα να δημοσιοποιήσω κάτι τέτοιο για να είμαι ειλικρινής, αλλά ύστερα από 15 χρόνια έχει παραγραφεί νομίζω!», εξήγησε ο Γιάννης Σπαλιάρας.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο ηθοποιός είπε ότι: «Οι πιο πολλοί με ρωτάνε αν βάφω τα μαλλιά μου, γιατί έφτασα 50 και έχω ελάχιστες άσπρες τρίχες. Έχω βαρεθεί πραγματικά να απαντάω σε αυτό, δεν τα βάφω παιδιά, να είστε καλά. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο, είναι κολακευτικό να σε ρωτάνε για την εμφάνιση».

