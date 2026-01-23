Χάρης Κωστόπουλος: Συγκινεί ο αδελφός του για τα δύο χρόνια από τον θάνατό του – «Ήταν ένας μαχητής»

Τα ξημερώματα της 20ης Ιανουαρίου του 2024, ο Χάρης Κωστόπουλος έφυγε από την ζωή, ύστερα από μία πολύμηνη και γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Πριν από λίγες ημέρες συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τον θάνατό του, και με αφορμή το γεγονός αυτό, ο αδελφός του αείμνηστου καλλιτέχνη, Δημήτρης, μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Ο Δημήτρης Κωστόπουλος ανέφερε στις δηλώσεις του πως: «Ο Χάρης έχει δύο χρόνια που “έφυγε”, όμως για εμένα δεν θα “φύγει” ποτέ. Ευτυχώς, πρόλαβε να κάνει πολλά πράγματα στη δουλειά του. Τα τραγούδια του αγγίζουν πολλούς ανθρώπους, πιστεύω ότι έχει φίλους που πραγματικά τον αγαπούν, και χαίρομαι όταν πάω σε κάποιους χώρους και ακούω τα τραγούδια του!».

«Με όλα αυτά που έχω να θυμάμαι, μέσα μου ζει και θα ζει για όσο καιρό βρίσκομαι και εγώ σε αυτή τη ζωή. Ήταν πάρα πολύ μεγάλος μαχητής και στην αρρώστια του, αλλά και στη προσωπική του ζωή. Σε οτιδήποτε και να έκανε ο Χάρης ήταν ένας μαχητής!

Έχω να θυμάμαι από αυτόν τη δύναμή του. Δεν φοβήθηκε ποτέ. Ήταν πραγματικά ένας τόσο φωτεινός άνθρωπος. Κάποιοι άνθρωποι έρχονται σε αυτή τη ζωή για να μας φωτίσουν. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός οικογενειάρχης, και γενικά στη οικογένειά του, στα παιδιά του, αλλά και σε εμάς σαν αδέλφια του, ήταν πάντα εκεί όταν τον χρειαζόμασταν. Ο Χάρης δεν θα φύγει ποτέ από τις καρδιές μας», συνέχισε ο αδελφός του Χάρη Κωστόπουλου.