Χάρης Βαρθακούρης: «Ζήλευα το γεγονός ότι οι συμμαθητές μου στις γιορτές, άλλαζαν τον χρόνο στο σπίτι όλοι μαζί»

  • Ο Χάρης Βαρθακούρης, καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», μίλησε για τη σχέση του με τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο.
  • Ο τραγουδιστής δήλωσε ότι «δεν ξέρει πώς είναι να μην έχεις τον Πάριο πατέρα και τον Πάριο στο σπίτι», ενώ όταν ήταν μικρός ζήλευε τους συμμαθητές του που άλλαζαν τον χρόνο στις γιορτές όλοι μαζί.
  • Ο ίδιος εξήγησε πως ο πατέρας του μονίμως δούλευε στις γιορτές, κάτι που κάνει και ο ίδιος τώρα, με τα παιδιά του να έχουν το ίδιο παράπονο.
Ο Χάρης Βαρθακούρης το βράδυ της Πέμπτης (23/1) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά». Ο επιτυχημένος τραγουδιστής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε και στον πατέρα του Γιάννη Πάριο. Υπενθυμίζεται ότι ο καλλιτέχνης είναι ο μεγαλύτερος από τους τέσσερις γιους που έχει αποκτήσει ο σπουδαίος ερμηνευτής.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για τον πατέρα του και σπουδαίο καλλιτέχνη, ο Χάρης Βαρθακούρης είπε ότι: «Δεν ξέρω πώς είναι να μην έχεις τον Πάριο πατέρα και τον Πάριο στο σπίτι. Αυτό ξέρω. Δηλαδή δεν είναι ότι ζούσα στα σπίτια των συμμαθητών μου και έβλεπα πώς είναι ο γιος του δικηγόρου, για να πω “α, τυχερός είμαι” ή “άτυχος”».

Συνεχίζοντας, ο τραγουδιστής εξήγησε πως: «Καταρχάς ζηλεύουμε ό,τι δεν έχουμε. Ζήλευα το γεγονός ότι οι συμμαθητές μου στις γιορτές, άλλαζαν τον χρόνο στο σπίτι όλοι μαζί. Εμένα ο πατέρας μου μονίμως δούλευε. Κάτι που το κάνω και εγώ τώρα και τα παιδιά μου έχουν το ίδιο παράπονο από εμένα. Αλίμονο, περιμένουμε την Παραμονή Πρωτοχρονιάς ή την Παραμονή Χριστουγέννων, γιατί θα πάρουμε και περισσότερα χρήματα εκείνη την ημέρα.

Δεν έχω πάει ποτέ με τον πατέρα μου σινεμά. Δεν έχω κάποιο τραύμα, δεν στερήθηκα το σινεμά. Μπορεί να μην έχω πάει με τον πατέρα μου πολλές φορές στο λούνα παρκ. Όταν τα σκέφτομαι τώρα είναι, οκ, μικρά πράγματα, κουταμάρες ουσιαστικά. Δεν στερήθηκα το λούνα παρκ, απλώς μπορεί να με πήγαινε η μάνα μου ή κάποιος που τον πλήρωναν για να με προσέχει».

