Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Η τρυφερή εξομολόγηση για την Γιώτα Γεωργοπούλου – «Θεωρώ ότι έχω βρει τον άνθρωπό μου…»

Σύνοψη από το

  • Στην εκπνοή του 2025, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, Γιώτα Γεωργοπούλου.
  • Ο επιτυχημένος αθλητής μίλησε με τρυφερά λόγια για τη γυναίκα της ζωής του, σε δηλώσεις του, την οποία χαρακτήρισε ως τον «άνθρωπό» του. Εξομολογήθηκε πως: «Θεωρώ ότι έχω βρει τον άνθρωπό μου που με βοηθάει και με κάνει να εξελίσσομαι».
  • Ο Λαρεντζάκης δήλωσε επίσης ότι είναι «πολύ χαρούμενος» και πως ο γάμος δεν έχει ακόμα προγραμματιστεί, αλλά «είναι στα πλαίσια του να γίνει κάποια στιγμή».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώτα Γεωργοπούλου Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Φωτογραφία: Instagram/g.gewrgopoulou

Στην εκπνοή του 2025, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, Γιώτα Γεωργοπούλου. Η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα συνάντησε τον επιτυχημένο αθλητή στο αεροδρόμιο και εκείνος μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για την γυναίκα της ζωής του, την οποία μάλιστα στις δηλώσεις του χαρακτήρισε ως τον «άνθρωπό» του.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο «Πρωινό», ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης εξομολογήθηκε πως: «Θεωρώ ότι έχω βρει τον άνθρωπό μου που με βοηθάει και με κάνει να εξελίσσομαι. Είμαι πολύ χαρούμενος και το έδειξα εμπράκτως. Είχα κάνει πρόβα για την πρόταση γάμου, να δω αν θα λυγίσει το παντελόνι. Πάντα υπάρχει ο φόβος του “όχι”, αλλά το κάναμε τόσο όσο για να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες!».

«Δεν έχουμε προγραμματίσει τον γάμο, αλλά είναι στα πλαίσια του να γίνει κάποια στιγμή. Δεν ξέρω ακόμα ποιοι θα είναι κουμπάροι. Αυτά είναι όμορφα. Άμα έχεις βρει τον άνθρωπό σου, είναι όμορφα πράγματα να γίνονται», συνέχισε.

21:55 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

