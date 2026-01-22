Φωτεινή Αθερίδου: Η εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Χρόνια περνούσα και μετά που γέννησα ακόμα περισσότερο»

Σύνοψη από το

  • Η Φωτεινή Αθερίδου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, όπου μίλησε για τις κρίσεις πανικού που έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν.
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι «χρόνια περνούσα κρίσεις πανικού και μετά που γέννησα ακόμα περισσότερο», τονίζοντας πως τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έχουν σταματήσει.
  • Η καλλιτέχνις εξήγησε ότι πήρε αγωγή, έκανε ψυχοθεραπεία και προσωπική δουλειά για να τις διαχειριστεί, αλλά «δεν αποκλείω να μου συμβεί ξανά».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Φωτεινή Αθερίδου
Φωτογραφία: Instagram/fotiniatheridou

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή παραχώρησε η Φωτεινή Αθερίδου. Η ταλαντούχα καλλιτέχνις, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο θέμα των κρίσεων πανικού, και εξομολογήθηκε πως στο παρελθόν τις έχει αντιμετωπίσει και η ίδια. Μάλιστα, δήλωσε πως τα τελευταία περίπου τρία χρόνια είναι που έχουν σταματήσει, χωρίς όμως να αποκλείει να εμφανιστούν ξανά.

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει έρθει αντιμέτωπη με τις κρίσεις πανικού, η Φωτεινή Αθερίδου απάντησε: «Πάρα πολύ. Χρόνια περνούσα κρίσεις πανικού και μετά που γέννησα ακόμα περισσότερο. Τώρα ηρέμησα, δηλαδή τα τελευταία δύο-τρία χρόνια είναι που έχουν σταματήσει και τις διαχειρίζομαι».

Ακόμα, η καλλιτέχνις εξήγησε ότι: «Πήρα αγωγή στην αρχή, μετά έκανα προσωπική δουλειά, ψυχοθεραπεία, συζητήσεις, μεγάλωσα, ωρίμασα, τοποθέτησα πράγματα στη σωστή σειρά, ανέλαβα ευθύνες. Αλλά δεν είναι ότι το αποκλείω να μου συμβεί ξανά».

22:35 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

