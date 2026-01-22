Φωτεινή Αθερίδου: Η εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Χρόνια περνούσα και μετά που γέννησα ακόμα περισσότερο»

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή παραχώρησε η Φωτεινή Αθερίδου. Η ταλαντούχα καλλιτέχνις, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο θέμα των κρίσεων πανικού, και εξομολογήθηκε πως στο παρελθόν τις έχει αντιμετωπίσει και η ίδια. Μάλιστα, δήλωσε πως τα τελευταία περίπου τρία χρόνια είναι που έχουν σταματήσει, χωρίς όμως να αποκλείει να εμφανιστούν ξανά.

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει έρθει αντιμέτωπη με τις κρίσεις πανικού, η Φωτεινή Αθερίδου απάντησε: «Πάρα πολύ. Χρόνια περνούσα κρίσεις πανικού και μετά που γέννησα ακόμα περισσότερο. Τώρα ηρέμησα, δηλαδή τα τελευταία δύο-τρία χρόνια είναι που έχουν σταματήσει και τις διαχειρίζομαι».

Ακόμα, η καλλιτέχνις εξήγησε ότι: «Πήρα αγωγή στην αρχή, μετά έκανα προσωπική δουλειά, ψυχοθεραπεία, συζητήσεις, μεγάλωσα, ωρίμασα, τοποθέτησα πράγματα στη σωστή σειρά, ανέλαβα ευθύνες. Αλλά δεν είναι ότι το αποκλείω να μου συμβεί ξανά».