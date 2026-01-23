Δώρα Χρυσικού: «Υπήρξαν άνθρωποι που προσπάθησαν να καταπατήσουν την αξιοπρέπειά μου»

Στο περιοδικό «Λοιπόν» μίλησε η Δώρα Χρυσικού, την οποία φέτος το κοινό απολαμβάνει στην παράσταση «Vaginahood». Ανάμεσα σε άλλα, η αγαπημένη ηθοποιός με την επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της υποκριτικής, εξομολογήθηκε πως υπήρξαν άνθρωποι «που προσπάθησαν να καταπατήσουν την αξιοπρέπειά μου», και αναφέρθηκε στο θέμα της κακοποίησης και της παραβίασης δικαιωμάτων.

Ακόμα, η Δώρα Χρυσικού στη συνέντευξή της δήλωσε πως από πολύ μικρή ηλικία έμαθε να ορθώνει το ανάστημά της απέναντι στο άδικο, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο που έπαιξαν οι γονείς της σε αυτό, και σημειώνοντας πως «το δίκαιο και η αδικία βρίσκονται πολύ ψηλά στον αξιακό μου κώδικα».

Υπήρξαν στη ζωή σου άνθρωποι που προσπάθησαν να καταπατήσουν την αξιοπρέπεια σου;

Εννοείται και υπήρξαν άνθρωποι που προσπάθησαν να καταπατήσουν την αξιοπρέπειά μου. Και όποιος άνθρωπος πει ότι δεν του έχει συμβεί αυτό μάλλον λέει ψέματα. Νομίζω ότι όσο πιο πολύ συζητάμε για αυτά τα πράγματα, τόσο μεγαλύτερη συνειδητοποίηση έχουμε στο τι εστί κακοποίηση και παραβίαση δικαιωμάτων. Κοιτώντας πίσω συνειδητοποιώ ότι κάποια πράγματα δεν ήταν τελικά όσο ισότιμα θα ήθελα να είναι. Ενδεχομένως και εγώ μπορεί να έχω αδικήσει ανθρώπους, γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι ποτέ μονόπλευρο. Νομίζω τελικά ότι το σημαντικό είναι να μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε αυτά, να τα αναγνωρίζουμε, να ζητάμε συγγνώμη και να βάζουμε τα όρια μας στις νέες σχέσεις που δομούμε.

Ήσουν από μικρή άνθρωπος που ορθώνεις το ανάστημά σου απέναντι στο άδικο ή αυτό ήρθε με τον χρόνο;

Από πολύ μικρή ηλικία. Στην 4η Δημοτικού φοιτούσα σε ιδιωτικό σχολείο. Ήμουν ένα αρκετά δειλό παιδί, που δίσταζε ακόμη και να σηκώσει το χέρι για να πει το μάθημα. Ωστόσο, όταν έβλεπα αδικία, πάντα έβγαινα μπροστά για να υπερασπιστώ όσους αδικούνταν. Αυτό ήταν κάτι που έμαθα από τους γονείς μου. Το δίκαιο και η αδικία βρίσκονται πολύ ψηλά στον αξιακό μου κώδικα.