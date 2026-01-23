Συνταγή για σούπα από λαζάνια με κιμά, λουκάνικο και τρία τυριά

Σύνοψη από το

  • Η συνταγή για σούπα με λαζάνια με κιμά, λουκάνικο και τρία τυριά, αποτελεί το ιδανικό δείπνο για τις κρύες νύχτες του χειμώνα.
  • Για την παρασκευή της, σοτάρετε κιμά και λουκάνικο, προσθέτετε κρεμμύδι, σκόρδο, σάλτσα και μπαχαρικά, ολοκληρώνοντας με τα σπασμένα ζυμαρικά λαζάνια.
  • Σερβίρεται ζεστή με ένα μείγμα τυριών μοτσαρέλας, παρμεζάνας και ρικότας, ενώ προσφέρονται και χορτοφαγικές ή βίγκαν παραλλαγές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Συνταγή για σούπα από λαζάνια με κιμά, λουκάνικο και τρία τυριά

Η συνταγή για σούπα με λαζάνια με κιμά, λουκάνικο και τρία τυριά, είναι το ιδανικό δείπνο για τις κρύες νύχτες του χειμώνα.

Συνταγή για βελούδινη κολοκυθόσουπα

Πώς να φτιάξετε τη σούπα

  • Σοτάρετε το κρέας. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, σε μέτρια προς υψηλή φωτιά, μαγειρέψτε τον κιμά και το λουκάνικο μέχρι να ροδίσουν. Προσθέστε αλάτι και πιπέρι όσο μαγειρεύετε. Στραγγίστε τα λιπαρά και βγάλτε το κρέας από την κατσαρόλα.
    Σοτάρετε το κρεμμύδι και το σκόρδο.
  • Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά.
  • Ρίξτε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και σοτάρετε για περίπου 5 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά. Προσθέστε το ψιλοκομμένο σκόρδο και μαγειρέψτε για άλλα 1-2 λεπτά.
  • Προσθέστε τη σάλτσα και τα μπαχαρικά.
  • Ανακατέψτε το ντοματοπελτέ, τη σάλτσα μαρινάρα, τα μπαχαρικά και το ζωμό. Επιστρέψτε το κρέας στην κατσαρόλα.
  • Προσθέστε τα ζυμαρικά λαζάνια.
  • Φέρτε την κατσαρόλα σε βρασμό, στη συνέχεια προσθέστε τα ζυμαρικά (σπασμένα σε τέταρτα) και μειώστε τη φωτιά σε μέτρια-χαμηλή.
  • Μαγειρέψτε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να μαλακώσουν τα ζυμαρικά.
  • Προσθέστε το σπανάκι, αν το χρησιμοποιείτε.
  • Συνδυάστε τα τυριά.
  • Σε ένα μικρό μπολ, ανακατέψτε τα τυριά μοτσαρέλα, παρμεζάνα και ρικότα.
  • Σερβίρετε τη ζεστή σούπα σε μπολ και προσθέστε μια κουταλιά από το μείγμα τυριών από πάνω.
  • Γαρνίρετε με φρέσκο βασιλικό.

Άλλες παραλλαγές της σούπας

  • Χορτοφαγική: Παραλείψτε το λουκάνικο και τον κιμά και προσθέστε περισσότερα ψιλοκομμένα λαχανικά στο βήμα 3 (μαγειρεύοντας με το κρεμμύδι και το σκόρδο). Προτείνεται κολοκύθι, μανιτάρια και κίτρινο κολοκύθι.
  • Βίγκαν: Παραλείψτε το λουκάνικο και τον κιμά και προσθέστε περισσότερα ψιλοκομμένα λαχανικά στο βήμα 3 (μαγειρεύοντας με το κρεμμύδι και το σκόρδο). Προτείνεται να βάλετε  κολοκύθι, μανιτάρια και κίτρινο κολοκύθι.
  • Αντικαταστήστε το τυρί με σπιτική ρικότα από κάσιους.
  • Υποκατάστατα Ζυμαρικών: Αντικαταστήστε τα λαζάνια με οποιοδήποτε είδος ζυμαρικών!

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα καφέ ή τα λευκά αυγά είναι πιο υγιεινά – Τι παίζει σημαντικό ρόλο;

Πατέρας πήγε για ύπνο με βήχα και έπαθε καρδιακή ανακοπή, 6 χρόνια μετά το ίδιο συνέβη στον γιο του – Τι συνέβη;

Ακρίβεια: Τρόφιμα και ενοίκια «ροκανίζουν» τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς – Πόσο έχουν αυξηθεί την τελευταία πενταετία

Νέα έρευνα EY αποκαλύπτει πόσοι treasurers χρησιμοποιούν ήδη Τεχνητή Νοημοσύνη στις διαδικασίες τους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:00 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Έδωσε 25.000 ευρώ για να πάει διακοπές με μια γυναίκα που γνώρισε στο διαδίκτυο – «Είχε παράλογες απαιτήσεις»

Έπειτα από μια εξόρμηση αξίας 25.000 ευρώ για τις διακοπές του με μια κοπέλα με την οποία μιλο...
03:00 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026: Δίδυμοι, ακολουθήστε την περιέργειά σας

Τι θα συμβεί σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετ...
21:00 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Αριθμολογία: Ο Κρόνος απειλεί με σημαντικές ανατροπές το 2026 τους ανθρώπους με αυτές τις 11 ημερομηνίες γέννησης

Στην αριθμολογία, το 2026 είναι ένα Παγκόσμιο Έτος 1.  Η επίδραση του Κρόνου κάνει αυτή τη σχέ...
20:00 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Αν αγαπάτε πολύ τα αδέλφια σας, αλλά ταυτόχρονα σας εκνευρίζουν, πιθανότατα είχατε αυτές τις 9 εμπειρίες στην παιδική ηλικία

Είναι αυτή η παράξενη αντίφαση: Για τους ίδιους ανθρώπους που μπορεί να κάνατε τα πάντα, είναι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι