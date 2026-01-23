Ακρίβεια: Τρόφιμα και ενοίκια «ροκανίζουν» τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς – Πόσο έχουν αυξηθεί την τελευταία πενταετία

Μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά καταγράφονται την τελευταία πενταετία, μειώνοντας σημαντικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, οι οποίοι στρέφονται στις προσφορές που κάνουν τα σούπερ μάρκετ αλλά και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) το παράδοξο της ελληνικής αγοράς είναι πως, ενώ ο ρυθμός του πληθωρισμού πέφτει, το κόστος ζωής δεν ακολουθεί, διατηρώντας μια «ακριβή καθημερινότητα» με το 80% των πολιτών να έχει αλλάξει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και τις επιχειρήσεις να διαμαρτύρονται για μείωση του όγκου πωλήσεων, κόστος στέγασης και ενέργειας.

Σύμφωνα με το ΕΒΕΠ, από το 2020 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί κατά 40% ο καφές, 35% τα φρέσκα λαχανικά, 40% τα ενοίκια και 30% το ρεύμα. Ουσιαστικά υπάρχουν 2 μεγάλες εστίες ακρίβειας. Η πρώτη αφορά σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα και η δεύτερη στο κόστος στέγασης με τα ενοίκια αλλά και τα υπόλοιπα έξοδα που έχει ένα σπίτι να έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή οι καταναλωτές θα έρθουν αντιμέτωποι και με νέες ανατιμήσεις τις επόμενες ημέρες σε βασικά αγαθά όπως είναι το κρέας και τα γαλακτοκομικά.

Προσφορές και έλεγχοι

Ανάχωμα στην ακρίβεια αποτελούν οι προσφορές και οι εκπτώσεις που κάνουν τα σούπερ μάρκετ ενώ ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με το μερίδιό τους πλέον να προσεγγίζει το 25%.

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έλεγχοι για να εντοπισθούν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις ενώ τίθεται σε λειτουργία και η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Επίσης, τα εξειδικευμένα στελέχη της νέας Ανεξάρτητης Αρχής θα προτεραιοποιούν τους ελέγχους ανάλογα με το πόσο σοβαρές ενδείξεις υπάρχουν, για παράδειγμα, για πλασματικές εκπτώσεις ή απομιμητικά προϊόντα.

Η ειδική ομάδα κρούσης δημιουργεί μια μεγάλη βάση με τις τιμές χιλιάδων προϊόντων όχι μόνο στην τιμή που θα τα αγοράζουν οι καταναλωτές αλλά σε όλη τη διατροφική αλυσίδα. Δηλαδή από την στιγμή που ένα προϊόν πωλείται από τον παραγωγό μέχρι να φτάσει στον χονδρέμπορο και στον τελικό καταναλωτή.