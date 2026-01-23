Ακρίβεια: Τρόφιμα και ενοίκια «ροκανίζουν» τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς – Πόσο έχουν αυξηθεί την τελευταία πενταετία

Σύνοψη από το

  • Παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός του πληθωρισμού πέφτει, το κόστος ζωής στην Ελλάδα παραμένει υψηλό, με το 80% των πολιτών να έχει αναγκαστεί να αλλάξει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό, σύμφωνα με το ΕΒΕΠ.
  • Από το 2020 μέχρι σήμερα, καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως 40% στον καφέ και τα ενοίκια, 35% στα φρέσκα λαχανικά και 30% στο ρεύμα.
  • Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι για αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, ενώ τίθεται σε λειτουργία η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

σούπερ μάρκετ

Μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά καταγράφονται την τελευταία πενταετία, μειώνοντας σημαντικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, οι οποίοι στρέφονται στις προσφορές που κάνουν τα σούπερ μάρκετ αλλά και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) το παράδοξο της ελληνικής αγοράς είναι πως, ενώ ο ρυθμός του πληθωρισμού πέφτει, το κόστος ζωής δεν ακολουθεί, διατηρώντας μια «ακριβή καθημερινότητα» με το 80% των πολιτών να έχει αλλάξει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και τις επιχειρήσεις να διαμαρτύρονται για μείωση του όγκου πωλήσεων, κόστος στέγασης και ενέργειας.

Σύμφωνα με το ΕΒΕΠ, από το 2020 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί κατά 40% ο καφές, 35% τα φρέσκα λαχανικά, 40% τα ενοίκια και 30% το ρεύμα. Ουσιαστικά υπάρχουν 2 μεγάλες εστίες ακρίβειας. Η πρώτη αφορά σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα και η δεύτερη στο κόστος στέγασης με τα ενοίκια αλλά και τα υπόλοιπα έξοδα που έχει ένα σπίτι να έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή οι καταναλωτές θα έρθουν αντιμέτωποι και με νέες ανατιμήσεις τις επόμενες ημέρες σε βασικά αγαθά όπως είναι το κρέας και τα γαλακτοκομικά.

Προσφορές και έλεγχοι

Ανάχωμα στην ακρίβεια αποτελούν οι προσφορές και οι εκπτώσεις που κάνουν τα σούπερ μάρκετ ενώ ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με το μερίδιό τους πλέον να προσεγγίζει το 25%.

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έλεγχοι για να εντοπισθούν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις ενώ τίθεται σε λειτουργία και η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Επίσης, τα εξειδικευμένα στελέχη της νέας Ανεξάρτητης Αρχής θα προτεραιοποιούν τους ελέγχους ανάλογα με το πόσο σοβαρές ενδείξεις υπάρχουν, για παράδειγμα, για πλασματικές εκπτώσεις ή απομιμητικά προϊόντα.

Η ειδική ομάδα κρούσης δημιουργεί μια μεγάλη βάση με τις τιμές χιλιάδων προϊόντων όχι μόνο στην τιμή που θα τα αγοράζουν οι καταναλωτές αλλά σε όλη τη διατροφική αλυσίδα. Δηλαδή από την στιγμή που ένα προϊόν πωλείται από τον παραγωγό μέχρι να φτάσει στον χονδρέμπορο και στον τελικό καταναλωτή.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αν διατηρήστε αυτό το σημείο του σώματός σας καθαρό μπορεί να μειώσετε τον κίνδυνο για Πάρκινσον – Νέα μελέτη

7 συμβουλές για να καθαρίσετε σωστά το κινητό σας τηλέφωνο

Ακρίβεια: Τρόφιμα και ενοίκια «ροκανίζουν» τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς – Πόσο έχουν αυξηθεί την τελευταία πενταετία

Νέα έρευνα EY αποκαλύπτει πόσοι treasurers χρησιμοποιούν ήδη Τεχνητή Νοημοσύνη στις διαδικασίες τους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:47 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών

Μια σειρά πληρωμών ολοκληρώνονται έως και σήμερα, Παρασκευή (23/1) στο πλαίσιο των προγραμματι...
07:40 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Τι αλλάζει σε γάμους, βαπτίσεις και δεξιώσεις – Μπαίνουν στο ψηφιακό πελατολόγιο

Σε κλάδους επαγγελματιών που διοργανώνουν κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμους, βαπτίσεις), εταιρείες...
16:25 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Στουρνάρας: Γιατί το 2026 είναι έτος καμπής για την ελληνική οικονομία

Το 2026 είναι το σημείο καμπής για την ελληνική οικονομία, όπως είπε ο διοικητής της Τράπεζας ...
10:22 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης

Σε επανέλεγχο όλων των υποθέσεων ρευματοκλοπής που διαπιστώθηκαν το 2025 και σε αναστολή της δ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι