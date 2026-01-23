Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Ιανουαρίου

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, το εορτολόγιο περιλαμβάνει ονόματα όπως Αγαθάγγελος, Κλήμης, Κλημεντίνη, Διονύσιος και Διονυσία.
  • Η Εκκλησία τιμά τους Αγίους Κλήμη Επίσκοπο Αγκύρας και Αγαθάγγελο, οι οποίοι μαρτύρησαν με αποκεφαλισμό επί βασιλείας Διοκλητιανού.
  • Ο Άγιος Κλήμης διακρίθηκε για την παιδεία του, τη φιλανθρωπία του και την πατρική φροντίδα του για ορφανά και φτωχούς, ενώ ναοί και λείψανα του τιμώνται ανά τους αιώνες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες φέρουν το όνομα: Αγαθάγγελος, Αγαθαγγέλα, Αγαθαγγέλη, Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα, Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς.

Άγιοι Κλήμης Επίσκοπος Αγκύρας και Αγαθάγγελος

Ο πατέρας του Κλήμη ήταν ειδωλολάτρης. Πέθανε, όμως, νωρίς και η ανατροφή του Κλήμη έγινε με όλη τη χριστιανική επιμέλεια, από την ευσεβέστατη μητέρα του Ευφροσύνη.

Όταν μεγάλωσε, η παιδεία του, η φιλανθρωπία του και οι άλλες φημισμένες αρετές του τον ανέδειξαν επίσκοπο της πατρίδας του Άγκυρας. Το μεγάλο αξίωμα δεν τον έκανε να πέσει στη μεγάλη παγίδα της αλαζονείας, Αντίθετα, ανέπτυξε περισσότερο την ενεργητικότητα του, για να ανταποκριθεί στις πνευματικές και υλικές ανάγκες του ποιμνίου του. Εκείνο, όμως, που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα στον επίσκοπο Κλήμη, είναι ότι φρόντιζε πατρικά για τα ορφανά και τους φτωχούς. Παρηγορούσε τους πάσχοντες, με ιδιαίτερη προσοχή έπαιρνε στην Εκκλησία παιδιά εγκαταλελειμμένα και έκθετα, φροντίζοντας όχι μόνο για τη συντήρηση τους, αλλά και για την κατήχηση και βάπτιση τους. Όλα αυτά μας δίνουν το δικαιωμα να πούμε ότι η πίστη του ήταν ζωντανή, με έργα.

Ο Θεός, όμως, θέλησε να δοκιμάσει τον Κλήμη και από το καμίνι του μαρτυρίου. Επί βασιλείας Διοκλητιανού (284 – 305 μ.Χ.), λοιπόν, μεταφέρετε στη Νικομήδεια, όπου βασανίζεται φρικτά και τα υπομένει όλα καρτερικότατα, μέχρι που τον αποκεφαλίζουν, επισφραγίζοντας, έτσι, με το μαρτύριο τη μεγάλη και ζωντανή του πίστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την μεταφορά του στη Νικομήδεια, αποβιβάστηκε στη Ρόδο όπου ο τότε Επίσκοπος Φωτεινός τέλεσε τη Θεία Λειτουργία με όλους τους μάρτυρες, οπότε και έγιναν σημεία θαυμαστά.

Ο δε Αγαθάγγελος καταγόταν από τη Ρώμη και έγινε χριστιανός από τον Άγιο Κλήμεντα, τον όποιο ακολούθησε. Συμμερίστηκε μάλιστα τις περιπέτειες του και τα βασανιστήρια του, και πέθανε μαζί του με αποκεφαλισμό.

Η Σύναξή τους τελείται στο Μαρτύριο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ευδοξίου, πέραν του Ανάπλου και στην Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης, της παλαιάς και της νέας.

Ναό του Αγίου Κλήμεντος ανήγειρε ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β’ (976 – 1025 μ.Χ.) στα ανάκτορα, εντός του οποίου φυλασσόταν η κάρα του Αγίου με άλλα ιερά λείψανα. Από τις αρχές του 10ου αιώνα μ.Χ. η σύναξη των Αγίων άρχισε να τελείται στη μονή του Πατριάρχη Ευθυμίου (907 – 912 μ.Χ.), που βρισκόταν στην περιοχή των Υψωμαθείων Κωνσταντινουπόλεως, στην οποία, το έτος 907 μ.Χ., ο Μητροπολίτης Αγκύρας Γαβριήλ δώρισε το ωμοφόριό του Αγίου Κλήμεντος και λείψανα του Αγίου Αγαθαγγέλου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αν διατηρήστε αυτό το σημείο του σώματός σας καθαρό μπορεί να μειώσετε τον κίνδυνο για Πάρκινσον – Νέα μελέτη

7 συμβουλές για να καθαρίσετε σωστά το κινητό σας τηλέφωνο

Ακρίβεια: Τρόφιμα και ενοίκια «ροκανίζουν» τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς – Πόσο έχουν αυξηθεί την τελευταία πενταετία

Νέα έρευνα EY αποκαλύπτει πόσοι treasurers χρησιμοποιούν ήδη Τεχνητή Νοημοσύνη στις διαδικασίες τους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:21 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία – Αττική: Ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές – Σύσκεψη με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι δήμοι της Γλυφάδας και της Βάρης – Βούλας – Βο...
07:33 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Συνεχίζονται οι βροχές αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία – Η πρόγνωση ανά περιοχή

Άστατος θα είναι ο καιρός και σήμερα Παρασκευή (23/1), καθώς η κακοκαιρία θα επιμείνει με πυκν...
06:30 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (23/1) στην Αθήνα και σε άλλες 6 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ σε δι...
04:39 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: «Μπαλάκι» οι ευθύνες για τις πλημμύρες και στην Καισαριανή – Δείτε βίντεο από τους ορμητικούς χειμάρρους

Βίντεο με τους ορμητικούς χειμάρρους που κατέκλυσαν και την Καισαριανή κατά τη διάρκεια της κα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι