Χοληστερίνη: Τα σνακ που νομίζετε ότι είναι υγιεινά αλλά μπορεί να εκτοξεύσουν τα επίπεδα της στα ύψη, σύμφωνα με ειδικό

Ενώ οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι τα κορεσμένα λιπαρά είναι ο νούμερο ένα εχθρός για την καρδιά, υπάρχει μια «παγίδα» στα φυτικά σνακ που συχνά παραβλέπουμε. Σύμφωνα με την διατροφολόγος Lea Wetzell, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στα ίδια τα λαχανικά που περιέχουν αυτά τα «υγιεινά» σνακ, αλλά στον τρόπο παρασκευής τους. Έτσι, η κατανάλωσή τους μπορεί να εκτοξεύσει τα επίπεδα χοληστερίνης απειλώντας την υγεία της καρδιάς.

Η παγίδα των επεξεργασμένων λαχανικών

Όταν τα λαχανικά τηγανίζονται σε βάθος (deep-fried) ή υφίστανται έντονη επεξεργασία, χάνουν τα φυσικά τους οφέλη και μπορεί να γίνουν επιβλαβή. Η Lea Wetzell εξηγεί ότι τρόφιμα που μοιάζουν θρεπτικά, μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα αν μαγειρευτούν σε επαναχρησιμοποιημένα λάδια ή αν είναι γεμάτα πρόσθετα.

Οι πιθανοί κίνδυνοι από τα φθηνά σπορέλαια

Η έρευνα που επικαλείται η Wetzell δείχνει ότι όσοι καταναλώνουν τακτικά τηγανητά τρόφιμα αντιμετωπίζουν 28% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων. Οι κύριοι ένοχοι είναι:

Φθηνά μείγματα σπορέλαιων: Χρησιμοποιούνται ευρέως σε καταστήματα fast-food.

Επαναλαμβανόμενη θέρμανση λαδιού: Όταν τα λάδια ζεσταίνονται ξανά και ξανά, δημιουργούν οξειδωμένα λιπίδια. Αυτά προκαλούν φλεγμονές στο σώμα και αυξάνουν τα επίπεδα της «κακής» χοληστερίνης (LDL).

«Η τακτική κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων και τηγανητών τροφών συνδέεται στενά με την αύξηση της κακής χοληστερίνης και τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου», τονίζει η διατροφολόγος.

Δεν αρκεί ένα σνακ να έχει ως βάση τα λαχανικά. Η επεξεργασία και το είδος του λαδιού που χρησιμοποιείται παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η υπερβολική επεξεργασία αφαιρεί τη φυσική θρεπτική αξία, μετατρέποντας μια υγιεινή επιλογή σε κίνδυνο για το καρδιαγγειακό σύστημα.

Οι τροφές που νομίζετε ότι είναι «υγιεινές» αλλά απειλούν την καρδιά σας

Ακόμα και τα συσκευασμένα τσιπς λαχανικών ή οι μπάρες δημητριακών που πλασάρονται ως «υγιεινές» μπορεί να είναι προβληματικές. Συχνά τηγανίζονται ή ψήνονται σε έλαια πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά από επεξεργασμένους σπόρους, ενώ είναι γεμάτα αλάτι, ζάχαρη και πρόσθετα.

«Η ευεργετική επίδραση της φυσικής τροφής στη μείωση των λιπιδίων χάνεται κατά την επεξεργασία και το τηγάνισμα», εξηγεί η Wetzell, σημειώνοντας ότι αυτό που ξεκινάει ως υγιεινό καταλήγει να επιβαρύνει την υγεία της καρδιάς.

Η δύναμη των ανεπεξέργαστων φυτικών τροφών

Τα καλά νέα είναι ότι οι φυτικές τροφές στην φυσική τους μορφή είναι εξαιρετικές για τη χοληστερόλη.

Αντιοξειδωτικά : Φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί και σπόροι περιέχουν ενώσεις που μπλοκάρουν την απορρόφηση της χοληστερόλης.

: Φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί και σπόροι περιέχουν ενώσεις που μπλοκάρουν την απορρόφηση της χοληστερόλης. Φυτικές στερόλες: Αυτά τα συστατικά που βρίσκονται στις ολόκληρες τροφές μπορούν να μειώσουν την «κακή» χοληστερόλη (LDL) κατά 6% έως 12% βραχυπρόθεσμα.

Οι συμβουλές της Wetzell ταυτίζονται με την εμπειρία της Vera, μιας δημιουργού στο TikTok, η οποία κατάφερε να μειώσει την κακή της χοληστερόλη από 153 mg/dl σε 94 mg/dl σε μόλις τέσσερις μήνες.

Πώς τα κατάφερε: