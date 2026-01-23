Χοληστερίνη: Τα σνακ που νομίζετε ότι είναι υγιεινά αλλά μπορεί να εκτοξεύσουν τα επίπεδα της στα ύψη, σύμφωνα με ειδικό

  • Η διατροφολόγος Lea Wetzell προειδοποιεί για μια «παγίδα» στα φυτικά σνακ, όπου το πρόβλημα δεν είναι τα λαχανικά αλλά ο τρόπος παρασκευής τους. Όταν τηγανίζονται ή υφίστανται έντονη επεξεργασία, χάνουν τα οφέλη τους και γίνονται επιβλαβή για την καρδιά.
  • Η διατροφολόγος τονίζει ότι «η τακτική κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων και τηγανητών τροφών συνδέεται στενά με την αύξηση της κακής χοληστερίνης και τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου». Αυτό οφείλεται συχνά σε φθηνά σπορέλαια και την επαναλαμβανόμενη θέρμανση λαδιού.
  • Οι ανεπεξέργαστες φυτικές τροφές, όπως φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί και σπόροι, είναι ευεργετικές για τη χοληστερόλη, καθώς περιέχουν αντιοξειδωτικά και φυτικές στερόλες που μειώνουν την «κακή» χοληστερόλη. Η εμπειρία της TikToker Vera επιβεβαιώνει ότι η αύξηση φυτικών ινών και υγιεινών λιπαρών μπορεί να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα της.
Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Χοληστερίνη: Τα σνακ που νομίζετε ότι είναι υγιεινά αλλά μπορεί να εκτοξεύσουν τα επίπεδα της στα ύψη, σύμφωνα με ειδικό
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ενώ οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι τα κορεσμένα λιπαρά είναι ο νούμερο ένα εχθρός για την καρδιά, υπάρχει μια «παγίδα» στα φυτικά σνακ που συχνά παραβλέπουμε. Σύμφωνα με την διατροφολόγος Lea Wetzell, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στα ίδια τα λαχανικά που περιέχουν αυτά τα «υγιεινά» σνακ, αλλά στον τρόπο παρασκευής τους. Έτσι, η κατανάλωσή τους μπορεί να εκτοξεύσει τα επίπεδα χοληστερίνης απειλώντας την υγεία της καρδιάς.

Χοληστερίνη: 5 τροφές που την μειώνουν με φυσικό τρόπο και ενισχύουν την υγεία της καρδιάς μέσα σε 3 μήνες

Η παγίδα των επεξεργασμένων λαχανικών

Όταν τα λαχανικά τηγανίζονται σε βάθος (deep-fried) ή υφίστανται έντονη επεξεργασία, χάνουν τα φυσικά τους οφέλη και μπορεί να γίνουν επιβλαβή. Η Lea Wetzell εξηγεί ότι τρόφιμα που μοιάζουν θρεπτικά, μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα αν μαγειρευτούν σε επαναχρησιμοποιημένα λάδια ή αν είναι γεμάτα πρόσθετα.

Οι πιθανοί κίνδυνοι από τα φθηνά σπορέλαια

Η έρευνα που επικαλείται η Wetzell δείχνει ότι όσοι καταναλώνουν τακτικά τηγανητά τρόφιμα αντιμετωπίζουν 28% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων. Οι κύριοι ένοχοι είναι:

Χοληστερίνη: Ένας τύπος ψωμιού μπορεί να βοηθήσει στη μείωσή της, καθώς και στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με ειδικούς
  • Φθηνά μείγματα σπορέλαιων: Χρησιμοποιούνται ευρέως σε καταστήματα fast-food.
  • Επαναλαμβανόμενη θέρμανση λαδιού: Όταν τα λάδια ζεσταίνονται ξανά και ξανά, δημιουργούν οξειδωμένα λιπίδια. Αυτά προκαλούν φλεγμονές στο σώμα και αυξάνουν τα επίπεδα της «κακής» χοληστερίνης (LDL).

«Η τακτική κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων και τηγανητών τροφών συνδέεται στενά με την αύξηση της κακής χοληστερίνης και τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου», τονίζει η διατροφολόγος.

Δεν αρκεί ένα σνακ να έχει ως βάση τα λαχανικά. Η επεξεργασία και το είδος του λαδιού που χρησιμοποιείται παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η υπερβολική επεξεργασία αφαιρεί τη φυσική θρεπτική αξία, μετατρέποντας μια υγιεινή επιλογή σε κίνδυνο για το καρδιαγγειακό σύστημα.

Οι τροφές που νομίζετε ότι είναι «υγιεινές» αλλά απειλούν την καρδιά σας

Ακόμα και τα συσκευασμένα τσιπς λαχανικών ή οι μπάρες δημητριακών που πλασάρονται ως «υγιεινές» μπορεί να είναι προβληματικές. Συχνά τηγανίζονται ή ψήνονται σε έλαια πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά από επεξεργασμένους σπόρους, ενώ είναι γεμάτα αλάτι, ζάχαρη και πρόσθετα.

«Η ευεργετική επίδραση της φυσικής τροφής στη μείωση των λιπιδίων χάνεται κατά την επεξεργασία και το τηγάνισμα», εξηγεί η Wetzell, σημειώνοντας ότι αυτό που ξεκινάει ως υγιεινό καταλήγει να επιβαρύνει την υγεία της καρδιάς.

Η δύναμη των ανεπεξέργαστων φυτικών τροφών

Τα καλά νέα είναι ότι οι φυτικές τροφές στην φυσική τους μορφή είναι εξαιρετικές για τη χοληστερόλη.

  • Αντιοξειδωτικά: Φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί και σπόροι περιέχουν ενώσεις που μπλοκάρουν την απορρόφηση της χοληστερόλης.
  • Φυτικές στερόλες: Αυτά τα συστατικά που βρίσκονται στις ολόκληρες τροφές μπορούν να μειώσουν την «κακή» χοληστερόλη (LDL) κατά 6% έως 12% βραχυπρόθεσμα.

Οι συμβουλές της Wetzell ταυτίζονται με την εμπειρία της Vera, μιας δημιουργού στο TikTok, η οποία κατάφερε να μειώσει την κακή της χοληστερόλη από 153 mg/dl σε 94 mg/dl σε μόλις τέσσερις μήνες.

Πώς τα κατάφερε:

  • Αύξηση φυτικών ινών: Πρόσθεσε στη διατροφή της περισσότερα φρούτα και λαχανικά.
  • Υγιεινά λιπαρά: Εστίασε στην κατανάλωση σολομού, αβοκάντο και ξηρών καρπών. «Έτρωγα αβοκάντο σχεδόν κάθε μέρα, περίπου μισό με κάθε γεύμα», ανέφερε.
  • Αλλαγή μαγειρικών λιπαρών: Αντικατέστησε το βούτυρο με έλαιο αβοκάντο για το μαγείρεμα.
  • Κίνηση: Έβαλε την άσκηση στην καθημερινότητά της, κάτι που πριν παραμελούσε.
@vee_adventures Hope this helps #lifehack #healthyliving #fyp #breakfastideas #food #cooking #healthylifestyle #foodie #cooking #healthy #tiktokfood #foodtok ♬ Someday – Khaim

