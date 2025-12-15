Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Έκλεισε ένα κεφάλαιο της ζωής μου άγρια και άδικα»

  • Η Δήμητρα Αλεξανδράκη δημοσίευσε ένα έντονα φορτισμένο μήνυμα στο Instagram, γνωστοποιώντας ότι ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής της έφτασε στο τέλος του, με τρόπο που η ίδια τονίζει πως ήταν «άγριος και άδικος».
  • Το μοντέλο ανέφερε πως είναι «δυο μέρες χωρίς ύπνο» και «έχει να φάει 2,5 μέρες», ενώ ξεκαθάρισε πως θα τα πει όλα αναλυτικά σε βίντεο που θα ανεβάσει τις επόμενες μέρες.
  • Παρά τις δυσκολίες, η Αλεξανδράκη ξεκαθάρισε πως «δεν τα παρατάω και δεν θα τα παρατήσω ποτέ», τονίζοντας την πίστη της στον Χριστό παρόλο που «είδα για ακόμη μια φορά στα δύσκολα πως την κάνουν όλοι».
Ένα έντονα φορτισμένο μήνυμα προς τους διαδικτυακούς της φίλους δημοσίευσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Όπως γνωστοποίησε η ίδια, ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής της έφτασε στο τέλος του, με τρόπο που -όπως τονίζει- ήταν «άγριος και άδικος».

Το μοντέλο ανέβασε ένα story στο οποίο ανέφερε: «Είμαι δυο μέρες χωρίς ύπνο. Έχω να φάω 2,5 μέρες. Έκλεισε ένα κεφάλαιο της ζωής μου άγρια και άδικα. Τα λέω όλα αναλυτικά στο βίντεο που θα ανεβάσω τις επόμενες μέρες».

Παρά τις δυσκολίες που περιέγραψε, η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να το βάλει κάτω: «Επειδή όμως έχω γεννηθεί εργάτρια και μαχήτρια, δεν τα παρατάω και δεν θα τα παρατήσω ποτέ. Και όσο έχω καλά τα πόδια μου και τα χέρια μου, δεν έχω ανάγκη κανέναν και τίποτα».

Συνεχίζοντας την ανάρτησή της, αναφέρθηκε στις ανθρώπινες σχέσεις, τονίζοντας: «Είδα για ακόμη μια φορά στα δύσκολα πως την κάνουν όλοι. Είδα πάλι τους ανθρώπους αλλά δεν θα σταματήσω να πιστεύω σ’ αυτούς. Δεν θα χάσω την πίστη μου. Και όσο έχω τον Χριστό, δεν φοβάμαι τίποτα και δεν σταματάω πουθενά».

