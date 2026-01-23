Αμάντα Μανωλάκου: Δεν θα με «φάει» η σκλήρυνση, εγώ θα τη «φάω»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε συνέντευξη η Αμάντα Μανωλάκου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (23/1). Μιλώντας στη «Super Κατερίνα», αναφέρθηκε στο θέμα που αντιμετωπίζει με την υγεία της. Η ίδια είπε ότι ενώ τη τρομάζει η σκλήρυνση, «δεν θα με “φάει” αυτή, εγώ θα τη “φάω”», και τόνισε τη δύναμη που παίρνει μέσα από τον ρόλο της μητέρας.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την υγεία της, η Αμάντα Μανωλάκου εξήγησε πως: «Εμένα η σκλήρυνση με τρομάζει, τρελαίνομαι, εννοείται, όπως όλο τον κόσμο. Τώρα μην λέμε ψέματα. Όμως δεν θα με “φάει” αυτή, εγώ θα τη “φάω”!».

Επιπλέον, σημείωσε ότι: «Από την στιγμή που επιβίωσα στο πρώτο άκουσμα και κατάφερα να σηκωθώ έπειτα από αυτό που πέρασα, τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες που το έμαθα, είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να με ρίξει ξανά με τίποτα!

Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να μην μπορώ να τρέξω μαζί με τον Σέργιο, τον γιο μου. Βέβαια, η μητρική αγάπη σου δίνει δύναμη. Δεν έχεις δικαίωμα. Ειδικά όταν είσαι γονιός, δεν έχεις δικαίωμα».