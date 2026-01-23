Κηδεία Valentino: Το Χόλιγουντ και η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετούν τον «τελευταίο αυτοκράτορα» της μόδας

Άρχισε πριν από λίγο η κηδεία του Ιταλού μόδιστρου διεθνούς φήμης Valentino, στην εκκλησία Σάντα Μαρία Ντελι Άντζελι της Αιώνιας Πόλης.

Περίπου 300 πολίτες βρίσκονται στην εξωτερικό χώρο του ναού, ενώ το “παρών”, μεταξύ των άλλων, θέλησαν να δώσουν η Ντονατέλα Βερσάτσε, η Άννα Γουίντουρ, η Άννα Χάθαγουεϊ και ο Τομ Φορντ. Μέσα στον ναό βρίσκονται 750 άνθρωποι ενώ κοντά στο φέρετρο έχουν τοποθετηθεί λευκά τριαντάφυλλα.

Ο συνεργάτης και πρώην σύντροφος του σχεδιαστή, Τζανκάρλο Τζιαμέτι, πρόκειται να διαβάσει ένα σύντομο μήνυμα, το δικό του στερνό αντίο στον ταλαντούχο σχεδιαστή, τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε περισσότερα από εξήντα χρόνια ζωής και επιτυχιών.

Ο Valentino θα ταφεί στο νεκροταφείο Πρίμα Πόρτα της Ρώμης, σε τάφο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Είναι κυκλικός, με βιτρό και αειθαλή φυτά. Η γραμμή του και το όλο σχέδιο είναι απλό, λιτό, όπως επιθυμούσε ο ίδιος.

Ενώ η τελετή είναι ανοιχτή για το κοινό, η λίστα των καλεσμένων στην κηδεία περιλαμβάνει επίσης προσωπικότητες του χώρου, καθώς και γυναίκες υψηλού προφίλ – όπως η Anne Hathaway και η Olivia Palermo – οι οποίες φορούσαν τακτικά σχέδια του Valentino στο κόκκινο χαλί.

Ο Alessandro Michelle, ο νυν δημιουργικός διευθυντής του Valentino, έφτασε φορώντας σκούρα μαύρα χρώματα. Ο Pierpaolo Piccioli, ο οποίος ηγήθηκε της ομώνυμης μάρκας του Valentino από το 2008 έως το 2024, μπήκε στην εκκλησία μαζί με τον Francois-Henri Pinault – τον νυν πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Kering, της μητρικής εταιρείας των Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga και άλλων.

Επίσης, στην εκδήλωση παρευρέθηκε η σχεδιάστρια του οίκου Fendi, Maria Grazia Chiuri, η πρώην δημιουργική διευθύντρια του οίκου Dior, η οποία διετέλεσε επίσης μέλος του οίκου Valentino.