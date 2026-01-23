Γροιλανδία: Η Δανή Πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στο νησί μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ρούτε

Σύνοψη από το

  • Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν μεταβαίνει σήμερα στο Νουούκ της Γροιλανδίας για να συναντηθεί με τον ομόλογό της, μετά τις συνομιλίες που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και την απόσυρση των απειλών του Τραμπ.
  • Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν επεσήμανε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Δανίας, Γροιλανδίας και ΗΠΑ για την ασφάλεια του νησιού θα αρχίσουν «αρκετά σύντομα», εστιάζοντας στην «ασφάλεια, την ασφάλεια και την ασφάλεια».
  • Στο μεταξύ, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στη Γροιλανδία «τις επόμενες ημέρες», έπειτα από πρόσκληση των αρχών, ενδεχομένως συμπίπτοντας με τα εγκαίνια του γαλλικού προξενείου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Γροιλανδία
Φωτογραφία: Reuters

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν ανακοίνωσε στο Χ ότι θα μεταβεί σήμερα στο Νουούκ, πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, για να συναντηθεί με τον ομόλογό της Γενς- Φρέντερικ Νίλσεν, ενώ ο Δανός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια του νησιού θα ξεκινήσουν «αρκετά σύντομα».

Στο μεταξύ ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν- Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι θα μεταβεί «τις επόμενες ημέρες» στη Γροιλανδία.

Η συνάντηση της Φρέντερικσεν με τον Νίλσεν θα πραγματοποιηθεί αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις απειλές του να αποκτήσει με τη βία τη Γροιλανδία, έπειτα από συνάντηση που είχε την Τετάρτη με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Νταβός. Στη διάρκεια της συνομιλίας τους οι δύο άνδρες κατέληξαν σε ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία, οι λεπτομέρειες του οποίου παραμένουν ασαφείς.

Η Φρέντερικσεν θα μεταβεί στο Νουούκ απευθείας από τις Βρυξέλλες όπου συναντήθηκε με τον Ρούτε, ο οποίος τόνισε σήμερα στο Χ ότι συνεργάζεται με τη Δανή πρωθυπουργό προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα και η αποτροπή στην περιοχή της Αρκτικής.

«Συμφωνούμε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσει τη δέσμευσή του στην Αρκτική. Η άμυνα και η ασφάλεια στην Αρκτική είναι ζήτημα όλης της Συμμαχίας», υπογράμμισε στο Χ η Δανή πρωθυπουργός συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μια φωτογραφία της στο πλευρό του Ρούτε στις Βρυξέλλες.

Από την πλευρά του ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν επεσήμανε ότι οι συνομιλίες μεταξύ της Δανίας, της Γροιλανδίας και των ΗΠΑ αναφορικά με την ασφάλεια του νησιού της Αρκτικής θα αρχίσουν «αρκετά σύντομα».

«Θα οργανώσουμε συναντήσεις αρκετά γρήγορα. Δεν θα ανακοινώσουμε πότε θα πραγματοποιηθούν αυτές οι συναντήσεις, διότι τώρα αυτό που χρειάζεται είναι αν αφαιρέσουμε το δράμα από την υπόθεση αυτή (… ) χρειαζόμαστε μια ήρεμη διαδικασία», δήλωσε ο Ράσμουσεν μιλώντας σε δημοσιογράφους από την Κοπεγχάγη. Υπογράμμισε εξάλλου ότι οι συνομιλίες με την Ουάσινγκτον θα αφορούν «την ασφάλεια, την ασφάλεια και την ασφάλεια».

Στο μεταξύ ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν- Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στη Γροιλανδία «έπειτα από πρόσκληση των αρχών, τις επόμενες ημέρες», επαναλαμβάνοντας την υποστήριξη του Παρισιού στη Δανία.

Η ημερομηνία της επίσκεψης αυτής «δεν έχει οριστεί», σημείωσε ο Μπαρό σε συνέντευξή του στο BFM/RMC.

Ενδέχεται όμως να συμπέσει με τα εγκαίνια του γαλλικού προξενείου στο νησί της Αρκτικής που είναι προγραμματισμένα για τις 6 Φεβρουαρίου.

Ο Μπαρό εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα μηνύματα των Ευρωπαίων αρχηγών κρατών τα οποία απηύθυναν «με πολλή ηρεμία αλλά και με πολλή αυστηρότητα» εκτιμώντας ότι «αναμφίβολα συνέβαλαν στην αλλαγή της αμερικανικής στάσης».

Πηγή: ΑΠΕ

