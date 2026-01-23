Μεταναστευτικό: Επείγουσα χρηματοδότηση για Έβρο, Αιγαίο, Κρήτη ζήτησε ο Γιώργος Αυτιάς

Την άμεση ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της κατασκευής του φράχτη του Έβρου και την ενίσχυση των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης, που δέχονται ισχυρές πιέσεις λόγω του μεταναστευτικού, ζήτησε από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

«Πρέπει ο φράχτης του Έβρου να τελειώσει, λίγα χιλιόμετρα έχουν μείνει ακόμη», τόνισε ο Έλληνας ευρωβουλευτής και υπενθύμισε την επίσκεψη της Προέδρου της Κομισιόν στην περιοχή του Έβρου. Επίσης αναφέρθηκε στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που δέχονται τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη, καθώς στη Λιβύη υπάρχουν 20 εκατομμύρια Σομαλοί, οι οποίοι από τη Μεσόγειο θέλουν να φτάσουν στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. «Πρέπει πάση θυσία η Κομισιόν να κινηθεί αποφασιστικά για να κλείσουν αυτά τα μεγάλα θέματα», επισήμανε χαρακτηριστικά ο Γ. Αυτιάς.

Η πλήρης ομιλία έχει ως εξής:

«Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Ευρώπη θα διαθέσει 30.6 δισεκατομμύρια για τη μετανάστευση. Προσέξτε. Η πατρίδα μου η Ελλάδα έχει δεχθεί ισχυρότατη πίεση λόγω του μεταναστευτικού και γνωρίζετε πολύ καλά τι είχε συμβεί στο φράχτη του Έβρου, όταν είχε επισκεφθεί τον Έβρο και η κυρία Von der Leyen. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει ο φράχτης του Έβρου να τελειώσει. Λίγα χιλιόμετρα έχουν μείνει ακόμη. Το δεύτερο στοιχείο είναι τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία και αυτά θέλουν χρηματοδότηση και το τρίτο το πιο σημαντικό.

Νοτίως της Κρήτης και ξέρετε πολύ καλά στη Λιβύη έχουμε 20 εκατομμύρια Σομαλούς, οι οποίοι θέλουν να περάσουν, μέσω της Μεσογείου σε Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Κύπρο και ούτω καθεξής. Και αυτά τα σύνορα χρειάζονται χρηματοδότηση. Κ. Πρόεδρε ξέρω την ευαισθησία σας, όπως επίσης και του αρμόδιου Επιτρόπου και της κυρίας Von der Leyen και πρέπει πάση θυσία να κλείσουμε αυτά τα μεγάλα θέματα και μάλιστα σύντομα. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας».

 

