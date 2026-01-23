Κικίλιας στην κηδεία του λιμενικού: Ζήτησα να αναλάβει η Πολιτεία τη φροντίδα του παιδιού του

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, από το Άστρος Κυνουρίας, όπου παρευρέθηκε στην κηδεία του λιμενικού Ανδρέα Αραχωβίτη, που έχασε την ζωή του εν ώρα καθήκοντος, τόνισε ότι η Ελληνική Δημοκρατία θα σταθεί αρωγός στην οικογένειά του και ότι η Πολιτεία θα αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού του.

«Επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Βουλής και ζήτησα να αναλάβει η Πολιτεία τη φροντίδα του παιδιού, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού για την προσφορά του», δήλωσε ο κ. Κικίλιας από τον ναό.

«Η οικογένεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον. Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του. Φυσικά, η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά του. Και επειδή έχει και ένα ανήλικο παιδάκι, επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη και ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”, σε εισαγωγικά. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω. Θέλω να πω ότι οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο» δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας.