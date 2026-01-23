Ευλογιά αιγοπροβάτων: Περισσότερες από 470.000 οι θανατώσεις ζώων – 16 νέα κρούσματα σε 6 περιοχές της χώρας

Σύνοψη από το

  • Σε 472.928 ανέρχονται τα αιγοπρόβατα που έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς μεταξύ Αυγούστου 2024 και 18 Ιανουαρίου 2026.
  • Έχουν καταγραφεί συνολικά 2.061 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου, ενώ για την περίοδο 10-18 Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν 16 νέα κρούσματα σε έξι περιοχές της χώρας.
  • Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας χαρακτηρίζεται κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου, με τις αρμόδιες Αρχές να τονίζουν ότι οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν αυστηρά τις προβλεπόμενες οδηγίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

ευλογιά των αιγοπροβάτων

Σε 472.928 ανέρχονται τα αιγοπρόβατα που έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς μεταξύ Αυγούστου 2024 και 18 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΕΕΕΔΕΕ).

Επίσης, έχουν καταγραφεί συνολικά 2.061 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου σε 2.559 εκτροφές σε όλη τη χώρα. Για την περίοδο από 10 έως 18 Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν 16 νέα κρούσματα σε έξι περιοχές της χώρας. Ειδικότερα, πέντε κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αιτωλοακαρνανία, τρία στην Αχαΐα, τρία στην Ηλεία, δύο στην Καρδίτσα, δύο στην Πιερία και ένα στη Ροδόπη.

Όπως επισημαίνεται, τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας χαρακτηρίζεται κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου, με τις αρμόδιες Αρχές να τονίζουν ότι οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν αυστηρά τις προβλεπόμενες οδηγίες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χάσατε τη φωνή σας και βήχετε ασταμάτητα; Ο «ένοχος» ιός που κολλάει εύκολα και φεύγει δύσκολα

Ένας στους πέντε καρδιαγγειακούς θανάτους συνδέεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες

Νέα επιχορήγηση ύψους 17.500 ευρώ από τη ΔΥΠΑ για ανέργους: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και ποιους αφορά

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ολοκληρώνονται σήμερα οι πληρωμές – Ποιοι πάνε ταμείο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:20 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Μαχαίρωσαν 16χρονο στο Άλσος Συγγρού – Διερευνάται αν πρόκειται για απόπειρα ληστείας

Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο δέχθηκε ένας 16χρονος το μεσημέρι της Πέμπτης στο Άλσος Συγγρού...
10:40 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Καρυστιανού: Θα ήταν πιο βολικό η δίκη για τα Τέμπη να διεξαχθεί είτε στην Αθήνα, είτε στην Θεσσαλονίκη – Δεν εμπιστεύομαι τη Λάρισα

«Στην Ισπανία είδαμε πως κινήθηκε σωστά αμέσως όλος ο μηχανισμός προκειμένου να συγκεντρωθούν ...
09:31 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Πέθανε το βράδυ της Πέμπτης (22/1) ο δημοσιογράφος, Σπύρος Καρατζαφέρης. «Έφυγε από τη ζωή αργ...
09:23 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Ακόμη ένα δύσκολο πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ήδη ιδιαίτερ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι