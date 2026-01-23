Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο έξω από δημοτικό σχολείο – Στο νοσοκομείο ένα παιδί

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/01) μπροστά σε δημοτικό σχολείο στα Χανιά, όταν όχημα που οδηγούσε 48χρονος υπό την επήρεια αλκοόλ προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα γονέων κατά τη διάρκεια της αποχώρησης των μαθητών.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγα λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων, στην περιοχή των Κουνουπιδιανών, όταν ο 48χρονος οδηγός, αλβανικής καταγωγής, κινούνταν εκτός ελέγχου και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα γονέων και συνοδών που περίμεναν να παραλάβουν τα παιδιά τους, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο ενήλικες, ενώ ένα παιδί μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Χανίων. Η κατάστασή του δεν φαίνεται να είναι σοβαρή.

Το όχημα σταμάτησε πάνω στον μαντρότοιχο της σχολικής μονάδας, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, με το αυτοκίνητο που χτύπησε αρχικά να χτυπάει εν συνεχεία ένα άλλο όχημα που βρισκόταν μπροστά του, προκαλώντας εξίσου ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι συνέλαβαν τον οδηγό. Σύμφωνα με τις αρχές, βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και αρχικά δεν συνεργαζόταν.

Το αλκοτέστ που διενεργήθηκε έδειξε ότι τα επίπεδα αλκοόλ υπερέβαιναν κατά πολύ το νόμιμο όριο, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση για περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

 

