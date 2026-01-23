Νέα Ζηλανδία: 2 νεκροί και 6 αγνοούμενοι από κατολισθήσεις που έπληξαν σπίτια και κάμπινγκ

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Νέα Ζηλανδία δήλωσε ο πρωθυπουργός, μετά τις κατολισθήσεις που κατέστρεψαν ένα σπίτι και ένα πολυσύχναστο κάμπινγκ, αφήνοντας δύο νεκρούς και τουλάχιστον έξι θύματα αγνοούνται.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να αναζητούν τουλάχιστον έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο εφήβων, που πιστεύεται ότι βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια μιας κατολίσθησης που έπληξε ένα κάμπινγκ στο όρος Μαουνγκανούι το πρωί της Πέμπτης.

Η αστυνομία προσπαθεί να επικοινωνήσει με άλλα τρία άτομα. Μεταξύ των κατασκηνωτών ήταν και οικογένειες που απολάμβαναν τις καλοκαιρινές σχολικές διακοπές.

 

 

09:13 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Με μεγάλη μελανιά στο χέρι – Περιγράφει πώς τραυματίστηκε

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε πώς απέκτησε μώλωπα στο αριστερό του χέρι αφού τ...
09:05 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Το τέλος των ψευδαισθήσεων: «Η στιγμή που οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει μόνη της» – Ανάλυση του Politico

Μια σχετικά υποτονική Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες κατέληξε να μοιάζει με «κηδεία» για την π...
08:53 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Bloomberg: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γροιλανδία – Οι ΗΠΑ ζητούν «λευκή επιταγή» για στρατιωτική παρουσία

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία αποκαλύπτει το Bloomberg. Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με πη...
08:24 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Οι αποφάσεις και τα μηνύματα της Ε.Ε. στις ΗΠΑ για εμπορικές σχέσεις, Γροιλανδία και Συμβούλιο Ειρήνης – Η πρόταση Μητσοτάκη

Οι τελευταίες εξελίξεις στις διατλαντικές σχέσεις και οι επιπτώσεις τους στην Ε.Ε. τέθηκαν επί...
