Νέα Ζηλανδία: 2 νεκροί και 6 αγνοούμενοι από κατολισθήσεις που έπληξαν σπίτια και κάμπινγκ

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Νέα Ζηλανδία δήλωσε ο πρωθυπουργός, μετά τις κατολισθήσεις που κατέστρεψαν ένα σπίτι και ένα πολυσύχναστο κάμπινγκ, αφήνοντας δύο νεκρούς και τουλάχιστον έξι θύματα αγνοούνται.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να αναζητούν τουλάχιστον έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο εφήβων, που πιστεύεται ότι βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια μιας κατολίσθησης που έπληξε ένα κάμπινγκ στο όρος Μαουνγκανούι το πρωί της Πέμπτης.

Η αστυνομία προσπαθεί να επικοινωνήσει με άλλα τρία άτομα. Μεταξύ των κατασκηνωτών ήταν και οικογένειες που απολάμβαναν τις καλοκαιρινές σχολικές διακοπές.