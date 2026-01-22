Νέα Ζηλανδία: Αγνοούμενοι έπειτα από κατολίσθηση σε κατασκήνωση

Αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε σε αρκετές κατασκευές σε κατασκήνωση στους πρόποδες του όρους Μαουνγκανούι στη Νέα Ζηλανδία.

Ο υπουργός Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών Μαρκ Μίτσελ επιβεβαίωσε ότι ένα κορίτσι ήταν μεταξύ των αγνοουμένων και το RNZ αναφέρει ότι ενδέχεται να αγνοούνται και άλλα παιδιά.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων το απόγευμα της Πέμπτης, ο Μίτσελ δήλωσε ότι εξακολουθεί να είναι μια «επιχείρηση διάσωσης» και μια ρευστή κατάσταση.

Eyewitness video from New Zealand shows the aftermath of a powerful landslide that damaged homes, roads, and infrastructure as emergency crews search for possible victims and assess the risk of further slides after heavy rain. #NewZealand #Landslide #EyewitnessVideo pic.twitter.com/HI8BdY06eA — APT News (@APT__News) January 22, 2026

«Βρισκόμαστε ακόμη σε φάση αντίδρασης, υπάρχει ακόμη πολλή δραστηριότητα σε εξέλιξη, γίνεται ακόμη πολλή δουλειά για να κατανοήσουμε ακριβώς τι ζημιές έχουν προκληθεί» σημείωσε.

«Γνωρίζουμε ότι είχαμε πολλαπλά προβλήματα, υποδομές που είχαν υποστεί βλάβη, εργαζόμαστε σκληρά για να αποκαταστήσουμε την ηλεκτροδότηση και προφανώς μια πραγματική προτεραιότητα είναι η περισυλλογή των ανθρώπων και η επιχείρηση διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη».