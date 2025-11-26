Νέα Ζηλανδία: Σε φυλάκιση 17 ετών καταδικάστηκε γυναίκα που σκότωσε τα δύο παιδιά της και τα έκρυψε σε βαλίτσες

Enikos Newsroom

διεθνή

Νέα Ζηλανδία: Σε φυλάκιση 17 ετών καταδικάστηκε γυναίκα που σκότωσε τα δύο παιδιά της και τα έκρυψε σε βαλίτσες

Σε ποινή κάθειρξης 17 ετών καταδικάστηκε μια γυναίκα στη Νέα Ζηλανδία για τη δολοφονία των δύο ανήλικων παιδιών της, τα οποία τοποθέτησε μέσα σε βαλίτσες και κράτησε κρυμμένα για χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο Ανώτατο Δικαστήριο του Όκλαντ, ο δικαστής Τζέφρι Βένινγκ ενημέρωσε τη Χακιούνγκ Λι ότι θα ξεκινήσει την ποινή της ως ασθενής σε κλειστή ψυχιατρική δομή. Όπως ανέφερε, όταν η κατάστασή της βελτιωθεί, θα μεταφερθεί στη φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής της.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ένορκοι έκριναν τη Λι ένοχη για τη δολοφονία των δύο παιδιών της, του Μίνου Τζο (6 ετών) και της Γιούνα Τζο (8 ετών), απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της υπεράσπισης περί ψυχικής νόσου. Οι συνήγοροί της ζήτησαν επιεικέστερη ποινή, υποστηρίζοντας ότι η πελάτισσά τους υπέφερε από ψυχικά προβλήματα, ένιωθε ντροπή για τις πράξεις της και είχε βιώσει απομόνωση και απειλές στη φυλακή.

Ο δικαστής, ωστόσο, επεσήμανε ότι, αν και η κατηγορούμενη βρισκόταν σε κατάσταση σοβαρής κατάθλιψης όταν σκότωσε τα παιδιά της το 2018, οι πράξεις της ήταν σκόπιμες και μεθοδευμένες. Στη Νέα Ζηλανδία, η υπεράσπιση λόγω ψυχικής νόσου γίνεται δεκτή μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι ο δράστης δεν κατανοούσε τι έκανε ή δεν γνώριζε πως ήταν λάθος.

Η υπόθεση ήρθε στο φως το 2022, όταν η Λι σταμάτησε να πληρώνει το ενοίκιο ενός αποθηκευτικού χώρου στο Όκλαντ, όπου κρατούσε τις βαλίτσες. Το περιεχόμενο δημοπρατήθηκε μέσω διαδικτύου και οι νέοι αγοραστές ανακάλυψαν με φρίκη τα πτώματα των δύο παιδιών.

Μετά τα φονικά, η Λι διέφυγε στη Νότια Κορέα, όπου άλλαξε το όνομά της, προτού τελικά εκδοθεί πίσω στη Νέα Ζηλανδία για να δικαστεί. Είναι πολίτης της Νέας Ζηλανδίας, γεννημένη στη Νότια Κορέα, και παλαιότερα χρησιμοποιούσε το όνομα Τζι Εουν Λι.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι δικηγόροι της παραδέχθηκαν ότι η Λι σκότωσε τα παιδιά της χορηγώντας τους αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Η συνήγορος Λορρέιν Σμιθ υποστήριξε πως οι θάνατοι σημειώθηκαν όταν η πελάτισσά της «κατέπεσε σε τρέλα». Όπως ανέφερε, η Λι ήταν πάντα «ευαίσθητη», αλλά η ψυχική της κατάσταση επιδεινώθηκε έπειτα από τον θάνατο του συζύγου της.

Στη Νέα Ζηλανδία, όσοι καταδικάζονται για φόνο λαμβάνουν ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστη περίοδο παραμονής στη φυλακή τα 10 χρόνια πριν τη δυνατότητα αίτησης αποφυλάκισης υπό όρους. Στην περίπτωση της Λι, το δικαστήριο όρισε την ελάχιστη διάρκεια στα 17 χρόνια, χωρίς δυνατότητα πρόωρης αποφυλάκισης.

Πηγή: Associated Press

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Κολομβία: Ο Γουστάβο Πέτρο αρνείται συνεργασία με αντάρτες και κατηγορεί τη CIA

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο Γουστάβο Πέτρο, διέψευσε προχθές Δευτέρα οποιαδήποτε συνεργασία στ...
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Ταϊβάν: Επιπρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες 40 δισεκ. δολαρίων τα επόμενα χρόνια

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε έκανε γνωστό ότι η κυβέρνησή του προωθεί επιπρόσθετες στρ...
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

«Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να επιταχύνει τις αγορές αμερικανικών προϊόντων», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε την Τρίτη ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ «σχεδόν συμφώνησε» να...
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones στη Ζαπορίζια – Τουλάχιστον 12 τραυματίες, ζημιές σε κτίρια και οχήματα

Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με drones το βράδυ της Τρίτης στην πόλη Ζαπορίζια, ...
