Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones στη Ζαπορίζια – Τουλάχιστον 12 τραυματίες, ζημιές σε κτίρια και οχήματα

Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με drones το βράδυ της Τρίτης στην πόλη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και τραυματισμούς. Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ, δώδεκα άτομα τραυματίστηκαν, ενώ δεκάδες κτήρια και οχήματα υπέστησαν σημαντικές καταστροφές.

Ο Φεντόροφ, με ανάρτησή του στο Telegram, ανέφερε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε καταστήματα, επτά πολυκατοικίες και αρκετά ακόμη κτίρια, ενώ πολλά αυτοκίνητα καταστράφηκαν. «Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε 12 τοποθεσίες», τόνισε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο. Όπως είπε, «ο μέγιστος αριθμός μονάδων της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης, της εθνικής αστυνομίας και των ιατρικών μας ομάδων έχει αναπτυχθεί».

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυροσβέστες να σβήνουν πυρκαγιές σε ψηλά κτήρια και κατεστραμμένα αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, επίσης μέσω Telegram, ανακοίνωσαν ότι οι φωτιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Η περιφέρεια Ζαπορίζια παραμένει μια από τις πιο κρίσιμες ζώνες του πολέμου, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν μεγάλα τμήματά της και έχουν προχωρήσει πρόσφατα σε νέες επιθέσεις, παρότι η ομώνυμη πόλη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Την ίδια στιγμή, ο Γεβγένι Μπελίτσκι, ο οποίος έχει διοριστεί από τη Ρωσία ως επικεφαλής της περιοχής, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι έπληξε υποδομές του ηλεκτρικού δικτύου σε περιοχές που ελέγχονται από τη Μόσχα. Όπως ανέφερε σε δική του ανάρτηση στο Telegram, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε για περίπου 40.000 καταναλωτές σε διάφορες πόλεις της περιοχής.

Πηγή: Reuters

