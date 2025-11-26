Έφη Μουρίκη: «Με τον Βλαδίμηρο έχουμε περάσει διακυμάνσεις στη σχέση μας»

Η γνωστή ηθοποιός Έφη Μουρίκη εμφανίστηκε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μίλησε ανοιχτά για τις σχέσεις, τις δυσκολίες και τις ισορροπίες που χρειάζονται για να διατηρηθεί μια συνύπαρξη στο πέρασμα των χρόνων. Με ειλικρίνεια και απλότητα, περιέγραψε όσα έχει μάθει μέσα από τη ζωή και το θέατρο.

«Έχουμε περάσει διακυμάνσεις στη σχέση μας. Δεν γίνεται να μην περνάς. Και μέσα από αυτές μαθαίνεις κιόλας να προχωράς και παρακάτω. Διακυμάνσεις παθαίνουμε μόνοι μας, με τον εαυτό μας. Πόσο λοιπόν αν είσαι με κάποιον άνθρωπο μαζί, που θα πρέπει να τον μάθεις, να σε μάθει και να αγαπηθείτε όλο και πιο πολύ μέσα στο χρόνο», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σημασία του αυθορμητισμού και της πορείας μέσα σε κάθε σχέση: «Εγώ νομίζω ότι οτιδήποτε όμορφο δεν έχει συνταγή. Ούτε η ζωή, ούτε οι σχέσεις, ούτε το θέατρο. Είναι μία πορεία που μαθαίνεις συνεχώς. Ούτε όταν γνωριστήκαμε με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη είπαμε ότι θα φτάναμε σε αυτή την ηλικία να είμαστε μαζί. Το ελπίζαμε βέβαια. Πάντα όταν ξεκινάς μία σχέση, πιστεύεις ότι είναι ο έρωτας της ζωής σου και μακάρι να κρατήσει μια ζωή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμβαίνει κιόλας».

Η Έφη Μουρίκη στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του αλληλοσεβασμού, τονίζοντας πως αυτό είναι το θεμέλιο κάθε σχέσης. «Μαθαίνεις σιγά-σιγά να αγαπάς τον άλλον, να κάνεις υπομονή και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό σε μία σχέση, και σε οποιαδήποτε σχέση, είναι ο σεβασμός. Ο καθένας έχει το χρόνο του. Είμαστε τυχεροί που ζούμε στο Πεδίο του Άρεως. Βλέπουμε δέντρα, ακούμε τα παπαγαλάκια… και για μας είναι υπέροχο το ότι μένουμε εκεί».