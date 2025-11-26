Προσωπάρχης Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Η Ουκρανία δεν στάθηκε ούτε θα σταθεί ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη, είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ»

Ο προσωπάρχης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, γνωστοποίησε ότι είχε επικοινωνία με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ, το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου (ώρα Ελλάδας), λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου εξέφρασε την εκτίμησή του προς την αμερικανική πλευρά, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Σας ευχαριστούμε για την αντικειμενικότητα και το εποικοδομητικό πνεύμα σας».

Ο Γερμάκ υπογράμμισε ακόμη ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ, το Κίεβο αναμένει τον Αμερικανό υπουργό Στρατού αυτήν την εβδομάδα και είναι έτοιμο να προχωρήσει γρήγορα στη διαμόρφωση των απαραίτητων βημάτων για τον τερματισμό της αιματοχυσίας.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη, ο Γερμάκ επεσήμανε πως σε αυτές τέθηκαν “γερά θεμέλια” για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την προσδοκία για περαιτέρω συνεργασία με στόχο μια οριστική ειρηνευτική συμφωνία.

«Η Ουκρανία δεν στάθηκε ούτε θα σταθεί ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη. Είμαστε ευγνώμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποστήριξή τους. Η συνάντηση των Προέδρων θα προετοιμαστεί διεξοδικά και άμεσα από την πλευρά μας», ανέφερε ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, κλείνοντας το μήνυμά του με έμφαση στη δέσμευση της χώρας του για ειρηνική λύση.