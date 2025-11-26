Προσωπάρχης Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Η Ουκρανία δεν στάθηκε ούτε θα σταθεί ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη, είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ»

Enikos Newsroom

διεθνή

Προσωπάρχης Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Η Ουκρανία δεν στάθηκε ούτε θα σταθεί ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη, είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ»

Ο προσωπάρχης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, γνωστοποίησε ότι είχε επικοινωνία με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ, το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου (ώρα Ελλάδας), λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου εξέφρασε την εκτίμησή του προς την αμερικανική πλευρά, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:
«Σας ευχαριστούμε για την αντικειμενικότητα και το εποικοδομητικό πνεύμα σας».

Ο Γερμάκ υπογράμμισε ακόμη ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ, το Κίεβο αναμένει τον Αμερικανό υπουργό Στρατού αυτήν την εβδομάδα και είναι έτοιμο να προχωρήσει γρήγορα στη διαμόρφωση των απαραίτητων βημάτων για τον τερματισμό της αιματοχυσίας.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη, ο Γερμάκ επεσήμανε πως σε αυτές τέθηκαν “γερά θεμέλια” για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την προσδοκία για περαιτέρω συνεργασία με στόχο μια οριστική ειρηνευτική συμφωνία.

«Η Ουκρανία δεν στάθηκε ούτε θα σταθεί ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη. Είμαστε ευγνώμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποστήριξή τους. Η συνάντηση των Προέδρων θα προετοιμαστεί διεξοδικά και άμεσα από την πλευρά μας», ανέφερε ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, κλείνοντας το μήνυμά του με έμφαση στη δέσμευση της χώρας του για ειρηνική λύση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να αποκτήσετε την πειθαρχία που έχουν μόνο οι πιλότοι

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

ΔΥΠΑ: Καταγγελίες ότι έκοψαν το επίδομα μητρότητας σε νέες μητέρες – Τι απαντά η ΔΥΠΑ

Ηλεκτρονικές πληρωμές με το 30% του εισοδήματος: Οι αποδείξεις που μετρούν διπλά και τα επαγγέλματα με έκπτωση φόρου

Νέα υποστήριξη καμερών στο matter 1.5 φέρνει αναβαθμίσεις στα «έξυπνα σπίτια»

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
06:08 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Κολομβία: Ο Γουστάβο Πέτρο αρνείται συνεργασία με αντάρτες και κατηγορεί τη CIA

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο Γουστάβο Πέτρο, διέψευσε προχθές Δευτέρα οποιαδήποτε συνεργασία στ...
05:15 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Νέα Ζηλανδία: Σε φυλάκιση 17 ετών καταδικάστηκε γυναίκα που σκότωσε τα δύο παιδιά της και τα έκρυψε σε βαλίτσες

Σε ποινή κάθειρξης 17 ετών καταδικάστηκε μια γυναίκα στη Νέα Ζηλανδία για τη δολοφονία των δύο...
04:55 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Ταϊβάν: Επιπρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες 40 δισεκ. δολαρίων τα επόμενα χρόνια

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε έκανε γνωστό ότι η κυβέρνησή του προωθεί επιπρόσθετες στρ...
04:25 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

«Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να επιταχύνει τις αγορές αμερικανικών προϊόντων», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε την Τρίτη ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ «σχεδόν συμφώνησε» να...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα