Μάρκος Σεφερλής: Η εξομολόγηση για τον γιο του – «Δεν προβάλλει ότι είναι παιδί μου και της Έλενας»

Ελένη Φλισκουνάκη

Μάρκος Σεφερλής
Φωτογραφία: Instagram/markos_seferlis_real

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν καλεσμένος το πρωί της Τρίτης (25/11) ο Μάρκος Σεφερλής. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης, ανάμεσα σε άλλα στη συνέντευξή του αναφέρθηκε και στο παιδί του, τον Χάρη. Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, από το 2003 πορεύεται σε αυτή την ζωή έχοντας στο πλευρό του την Έλενα Τσαβαλιά. Το 2004 ήρθε στον κόσμο ο καρπός του έρωτά τους, ο γιος τους.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου είπε στον Μάρκο Σεφερλή πως: «Ξέρεις τι έχω ακούσει για τον Χάρη; Ότι είναι πολύ κιμπάρης με τις γυναίκες, με τα κορίτσια που θα βγει, είναι πολύ large. Αυτό το έχει πάρει από εσένα, εσύ είσαι πολύ large!».

Από την πλευρά του, ο καλλιτέχνης εξομολογήθηκε ότι: «Εγώ είμαι και του το έχω πει κιόλας. Και γενικά του είπα να είναι large όχι μόνο με τις γυναίκες, αλλά και με τις παρέες του, με τους φίλους του. Δεν το λέω με την έννοια να κάνει επίδειξη, που δεν το θέλει και ο ίδιος.

Ήδη δεν προβάλλει ότι είναι γιος μου και της Έλενας. Του αρέσει όταν πάει κάπου και δεν το καταλαβαίνουν. Χθες τον σταμάτησαν για αλκοτέστ και με το που ανοίγει το παράθυρο του λένε: “Εσύ είσαι ο γιος του Σεφερλή;”. Αισθάνθηκε πολύ άβολα. “Μπαμπά, δεν ήξερα τι να του πω”, μου είπε. Δεν το πουλάει αυτό, ότι είναι παιδί δικό μας».

