Μιχάλης Ιατρόπουλος: Η τρυφερή ανάρτηση για την γιορτή της συντρόφου του – «Σε αγαπώ αστέρι της καρδιάς μου»

Μία πολύ όμορφη ανάρτηση έκανε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος στο προφίλ του στο Instagram την Τρίτη (25/11), προκειμένου να ευχηθεί και δημόσια στη σύντροφό του, Κατερίνα Καλκανά, για την ονομαστική της εορτή. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ πολλές φορές έχουν εκφράσει την αγάπη που νιώθει ο ένας για τον άλλον, μέσα από δημοσιεύσεις που έχουν κάνει στο διαδίκτυο.

Στη σημερινή του ανάρτηση, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μία πολύ ρομαντική φωτογραφία, στην οποία βλέπουμε τον ίδιο με την σύντροφό του.

«Όμορφη και ανεπανάληπτη γυναίκα μου, να είσαι πάντα καλά όμορφη και να δίνεις στην ζωή μου νόημα, μπέσα και ομορφιά. Σε αγαπώ αστέρι της καρδιάς μου. Σε ευχαριστώ που υπάρχεις. Χρόνια πολλά Κατερινάρα μου», αναφέρει ο ηθοποιός στη λεζάντα του.