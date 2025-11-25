Μιχάλης Ιατρόπουλος: Η τρυφερή ανάρτηση για την γιορτή της συντρόφου του – «Σε αγαπώ αστέρι της καρδιάς μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μιχάλης Ιατρόπουλος

Μία πολύ όμορφη ανάρτηση έκανε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος στο προφίλ του στο Instagram την Τρίτη (25/11), προκειμένου να ευχηθεί και δημόσια στη σύντροφό του, Κατερίνα Καλκανά, για την ονομαστική της εορτή. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ πολλές φορές έχουν εκφράσει την αγάπη που νιώθει ο ένας για τον άλλον, μέσα από δημοσιεύσεις που έχουν κάνει στο διαδίκτυο.

Στη σημερινή του ανάρτηση, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μία πολύ ρομαντική φωτογραφία, στην οποία βλέπουμε τον ίδιο με την σύντροφό του.

«Όμορφη και ανεπανάληπτη γυναίκα μου, να είσαι πάντα καλά όμορφη και να δίνεις στην ζωή μου νόημα, μπέσα και ομορφιά. Σε αγαπώ αστέρι της καρδιάς μου. Σε ευχαριστώ που υπάρχεις. Χρόνια πολλά Κατερινάρα μου», αναφέρει ο ηθοποιός στη λεζάντα του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να αποκτήσετε την πειθαρχία που έχουν μόνο οι πιλότοι

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

ΔΥΠΑ: Καταγγελίες ότι έκοψαν το επίδομα μητρότητας σε νέες μητέρες – Τι απαντά η ΔΥΠΑ

Ηλεκτρονικές πληρωμές με το 30% του εισοδήματος: Οι αποδείξεις που μετρούν διπλά και τα επαγγέλματα με έκπτωση φόρου

Νέα υποστήριξη καμερών στο matter 1.5 φέρνει αναβαθμίσεις στα «έξυπνα σπίτια»

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
01:10 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Πιστεύω στον Θεό, δεν έχω ανάγκη να δω θαύματα για να πιστέψω…»

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, πρωταγωνιστής της σειράς «Άγιος Έρωτας», βρέθηκε καλεσμένος στην εκπο...
23:40 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Μάρκος Σεφερλής: Η εξομολόγηση για τον γιο του – «Δεν προβάλλει ότι είναι παιδί μου και της Έλενας»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν καλεσμένος το πρωί της Τρίτης (25/11) ο Μάρκος Σεφ...
22:40 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Φωτεινή Πετρογιάννη: Ο γιος της έγινε ενός έτους – «Ακόμα δεν πιστεύουμε πόση αγάπη έχει πλημμυρίσει τις καρδιές μας»

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (25/11) μέρα για την Φωτεινή Πετρογιάννη και τον σύζυγό της, Μιχάλη...
21:30 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Δεν έχω χειρότερο από το να έρχονται να μου την πέφτουν στο γυμναστήριο»

Στις χειρότερες ατάκες που έχει ακούσει από άνδρες που έχουν προσπαθήσει να την προσεγγίσουν ε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα